Je suis toujours très heureux d’être ici à Melbourne

L’ancien champion Stan Wawrinka se dit heureux d’être à Melbourne pour l’Open d’Australie et se sent bien après avoir pratiqué dans les conditions de Melbourne pendant une semaine, dans une interview au site ATP. Le champion de l’Aussie Open 2014, déclare: «C’est une autre année et toujours après toutes ces années sur le Tour, je suis toujours très heureux d’être ici.

Je me suis très bien préparé et je me sens bien ici. J’ai pratiqué toute la semaine, je me sentais bien et j’espère bien commencer ce tournoi. C’est le premier Grand Chelem de la saison. C’est l’été ici et nous venons de l’hiver européen.

C’est plus ou moins la première fois que nous voyons le soleil ici habituellement. Il y a beaucoup de fans ici et une bonne ambiance toute la journée sur tous les terrains. J’ai gagné mon premier Grand Chelem ici. J’aime aussi les conditions et je suis heureux d’être de retour ici ».

La star suisse de 34 ans affronte Damir Dzumhur, le n ° 92 mondial, au premier tour de l’Open d’Australie. Ce sera leur quatrième rencontre avec Dzumhur en tête à tête 2-1. «Je connais bien Dzumhur, je l’ai joué plusieurs fois.

J’ai perdu et gagné contre lui dans le passé. Il joue principalement à partir de la ligne de base, se déplace bien, revient bien, fait tout bien. Je pense que cela dépendra de la façon dont je joue et si je peux imposer mon jeu. J’espère que je peux le faire. “

Lors de son premier tournoi de l’année, Wawrinka a atteint les demi-finales de l’ATP Doha et s’est dit satisfait de ses progrès. “C’était le premier tournoi, et bien sûr, vous voulez toujours vous améliorer et faire mieux.

J’ai eu mes chances, que je n’ai pas prises malheureusement. Ce fut néanmoins un bon début d’année. Je suis très content de mes 10 jours à Doha avant de venir ici … Je suis content du niveau de mon jeu et du déroulement de la pratique. Maintenant, j’ai hâte de jouer mon premier match ».