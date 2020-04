«Je suis toujours un combattant, même à 2-5 dans le troisième set»

Coup d’envoi de la saison en dehors du top 200, Rafael Nadal a fait des progrès remarquables en 2003, atteignant plusieurs finales Challenger et montrant ses compétences contre des rivaux bien mieux classés et expérimentés sur le circuit ATP. Le jeune Espagnol a disputé le troisième tour à Monte-Carlo, Hambourg et Wimbledon, progressant en demi-finale à Umag en juillet sur sa terre de prédilection et prenant de l’élan avant l’US Open où il est venu après avoir sauté trois semaines en raison d’une blessure.

À New York, Rafa est devenu l’un des plus jeunes joueurs avec la victoire à l’US Open, atteignant le deuxième tour où il a perdu contre Younes El Aynaoui 7-6, 6-3, 7-6 après avoir épuisé deux heures et 43 minutes. Le jeune a repoussé neuf chances de pause sur 12, volant deux fois le service du rival et échouant dans les moments décisifs pour subir une défaite en deux sets.

Donnant le meilleur de lui-même pour rester en contact, Nadal est venu d’une pause dans les sets un et trois, atteignant 6-6 dans les deux bris d’égalité avant de perdre les deux points suivants pour propulser le Marocain dans les 32 derniers. “Je servais assez bien et aussi malchanceux sur quelques balles quand j’ai eu la chance de changer la dynamique.

Je suis assez bien revenu mais son service s’est avéré trop dur à la fin. Il est crucial d’avoir un bon service sur ces courts rapides et cela a fait la différence aujourd’hui. La rencontre précédente que nous avons jouée était similaire à celle-ci, même si elle était sur terre battue.

J’ai joué un peu mieux que la dernière fois que nous avons joué, mais ce n’était pas suffisant aujourd’hui. Je suis un combattant; Je me bats tout le temps, même à 5-2 au troisième set. J’ai rebondi et égalisé le score pour atteindre un bris d’égalité où j’ai eu mes chances, ratant ce tir à 6-6 et perdant en ligne droite, bien que j’ai fait de mon mieux pour prolonger le match.

Je voulais jouer à son coup droit à 6-6 dans le bris d’égalité du troisième set, ce qui était plus difficile. J’aurais dû jouer à son revers comme je l’avais fait sur d’autres points; Pourtant, cela n’a pas fait une grande différence. ”