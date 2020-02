«Je suis très excité par le retour de Kim Clijsters. Je lui souhaite tout le meilleur ‘

Malgré une défaite précoce à Dubaï la semaine dernière, la championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin est dans le top 5 pour la première fois de sa carrière, se préparant pour le Premier 5 WTA à Doha où elle veut produire à nouveau son meilleur tennis.

La jeune Américaine a subi des pertes précoces à Brisbane, Adélaïde et Dubaï, corrigeant cela à Melbourne où elle a remporté sept victoires pour conquérir le titre et ajouter son nom à la liste immortelle des champions majeurs. S’entretenant avec des journalistes avant Doha, Sofia a admis qu’il y avait maintenant une pression supplémentaire sur ses épaules, essayant de faire face et de rester concentré sur son tennis autant que possible.

Elle a également rappelé cette célèbre vidéo lorsque Kim Clijsters lui a présenté Andy Roddick à Miami quand elle était petite, se sentant fière du soutien qu’elle avait obtenu de Kim et Andy après Melbourne, ayant eu la chance de voir le Belge à Dubaï et de parler. avec elle pendant un certain temps.

Sofia ouvrira sa campagne de Doha contre Dayana Yastremska ou Kirsten Flipkens, cherchant un bon départ et une chance de se battre à nouveau pour le titre après une courte course à Dubaï la semaine dernière. “J’ai eu la Fed Cup et tout, et la semaine dernière, ce fut un match difficile pour moi, Rybakina a joué à un niveau élevé; elle est sur une belle séquence”, a déclaré Kenin.

“Après l’Open d’Australie, les attentes et la pression sont plus élevées, mais je dois trouver un moyen d’y faire face. Cela aiderait si je pouvais prendre un bon départ à Doha et continuer sur ma lancée pour d’autres événements également.

Je suis simple, même si je veux aussi jouer en double aux tournois Majors et Premier 5; Je vais rivaliser avec Bethanie Mattek-Sands à Indian Wells et Miami. Andy Roddick m’a suivi sur Twitter et j’ai suivi. Je me souviens de la vidéo de Kim Clijsters lorsqu’elle m’a présenté Andy Roddick quand j’étais petit.

J’avais suivi sa carrière quand il jouait; J’ai aimé comment il joue et tout. J’ai vu le tweet et c’était super excitant. Ses paroles ont beaucoup compté pour moi et il s’avère qu’il avait raison, je suis maintenant champion du Grand Chelem. J’ai parlé avec Kim Clijsters à Dubaï; elle m’a félicité pour le titre de l’Open d’Australie et m’a demandé comment je me sentais, elle était heureuse pour moi.

Je suis super excitée qu’elle soit de retour; Je lui souhaite tout le meilleur et, espérons-le, elle pourra rester quelques années. Je veux continuer sur ma lancée et faire face à la pression d’une manière ou d’une autre, car je crains maintenant les sorties anticipées. J’essaierai de maintenir mon niveau et cela devrait être suffisant pour me maintenir en lice, même si je n’ai pas à gagner tous les tournois auxquels je participe. ”