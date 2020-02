“Je suis très heureux de la victoire” – Rafael Nadal passe à Acapulco mais Alexander Zverev est stupéfait

La tête de série Rafael Nadal n’a eu aucun problème à l’Open du Mexique jeudi, battant Miomir Kecmanovic en deux sets pour atteindre les quarts de finale, mais Alexander Zverev s’en est tiré bien pire.

Le numéro deux mondial a battu son adversaire de 20 ans 6-2 7-5 en une heure et 35 minutes pour mettre en place un affrontement des huit derniers avec Kwon Soon-woo, qui a étourdi la huitième tête de série Dusan Lajovic 7-6 (2 ) 6-0.

Nadal a remporté les cinq premiers matchs de son match et, après avoir échoué à servir le set, il a immédiatement reculé pour assurer le premier match.

Le deuxième set est resté au service jusqu’au huitième match, lorsque Nadal a pris son deuxième point de rupture.

Kecmanovic, le numéro 50 mondial, a fait marche arrière, mais le champion du Grand Chelem à 19 reprises a accéléré le match dans le dernier match pour battre à nouveau et assurer la victoire.

«C’est un joueur très dangereux. Jeune, avec beaucoup de puissance. Je suis très content de la victoire », a déclaré Nadal.

«J’ai joué un très bon premier set et c’est important pour moi. Cela me donne confiance. »

Plus tôt, la deuxième tête de série, Alexander Zverev, a été stupéfaite par le qualifié américain Tommy Paul, qui a remporté une belle victoire 6-3, 6-4, en partie grâce aux neuf doubles fautes de l’Allemand.

Grigor Dimitrov a battu Adrian Mannarino lors d’un bris d’égalité en finale, tandis que le duo américain John Isner et Taylor Fritz ont également remporté le deuxième tour à Acapulco tandis que Stan Wawrinka a battu l’Espagne Pedro Martinez 6-4 6-4.

Lors des championnats hors taxes de Dubaï, le numéro un mondial Novak Djokovic a accédé aux quarts de finale.

Le Serbe n’a perdu que quatre matchs lors d’une défaite 6-3 6-1 de Philipp Kohlschreiber.

Les deuxième et troisième têtes de série, Stefanos Tsitsipas et Gael Monfils, ont respectivement battu Alexander Bublik et Yasutaka Uchiyama en deux sets.

Benoît Paire, huitième tête de série, a été la plus grande victime de la journée, s’inclinant 6-4 6-4 face à son compatriote Richard Gasquet, tandis que le duo russe Andrey Rublev et Karen Khachanov ont tous les deux progressé en deux sets.

Le Britannique Dan Evans a battu Pierre-Hugues Herbert 7-5 3-6 7-6 (7) tandis que l’Allemand Jan-Lennard Struff a battu Nikoloz Basilashvili 6-1 6-0.

