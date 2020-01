“Je suis très heureux d’être de retour”

La première série de l’ATP Cup 2020 avait un net dominateur. Denis Shapovalov et Felix-Auger Aliassime n’ont pas eu beaucoup de mal à ouvrir et à refermer l’égalité. Aliassime a battu Pervolarakis, tandis que Shapovalov a battu Stefanos Tsitsipas dans le match le plus excitant de la journée.

«C’est toujours incroyable de faire partie de l’équipe et d’avoir une sorte de sentiment d’équipe. C’est assez rare sur le Tour, donc je l’aime vraiment et j’ai toujours l’impression de prospérer dans cette atmosphère. Donc, oui, je suis vraiment content, heureux du résultat aujourd’hui », a déclaré Shapovalov.

«C’est définitivement une énorme victoire pour moi. De toute évidence, il a eu une fin de saison incroyable et il est certainement l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Il a un bon match. Donc battre un gars comme ça lors du premier match de l’année, c’est vraiment spécial pour moi.

Cela signifie beaucoup. Je pense qu’aujourd’hui c’était juste quelques points ici et là, j’ai juste essayé de continuer à jouer mon jeu, de continuer à jouer chaque point et d’attendre mes chances et je pense juste que j’ai très bien profité des tie-breaks ».

“C’est vraiment bon d’être de retour sur le terrain”, a déclaré Auger-Aliassime. «Je ne connaissais pas l’adversaire aussi, donc c’est un facteur qui est toujours difficile quand tu es un joueur, et j’ai donc essayé de me concentrer sur ce que je devais faire.

Mais j’étais heureux que dans l’ensemble du match, j’ai fait un excellent premier set, je ne pouvais pas demander mieux, et j’ai pu être solide dans le second. Donc, dans l’ensemble, très heureux d’être de retour ».