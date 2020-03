«Je suis un bon coureur d’argile, les résultats viendront dans le futur»

Après le premier quart de finale du Masters 1000 à Miami 2001, Roger Federer en a décroché un autre quelques semaines plus tard à Monte-Carlo, pour la troisième fois en Principauté. Le jeune Suisse n’avait pas remporté un match à Monte-Carlo en 1999 et 2000, changeant cela il y a 19 ans avec un triomphe 6-4, 6-3 sur un ancien champion de Roland Garros Michael Chang en une heure et 25 minutes.

Roger a repoussé dix des 13 occasions de pause et a gagné cinq pauses sur dix occasions, tirant de l’arrière 3-1 40-30 dans le premier match avant de renverser la situation et de gagner quatre points consécutifs au retour à 5-4 pour réclamer le premier match et gagner élan.

Les Suisses ont contrôlé le rythme dans le deuxième set et ont conclu le contrat avec un vainqueur de coup droit et de volée lors du neuvième match pour passer au deuxième tour et remporter la première victoire en Masters 1000 sur terre battue. “Oui, c’est exact; c’était ma première victoire à Monte-Carlo de la troisième tentative.

Mes résultats sont bien meilleurs sur d’autres surfaces mais mon meilleur résultat en Grand Chelem est venu à l’Open de France l’année dernière. Je crois que je suis un bon coureur d’argile; Je ne suis pas si inquiet pour ma carrière sur terre battue. Le premier set a été difficile pour moi.

Il y a eu beaucoup de combats parce que je ne me sentais vraiment pas bien sur le terrain; c’est excellent de gagner des matchs comme celui-ci sur terre battue. Je suis ravi de passer au deuxième tour car je peux gagner en confiance très rapidement sur cette surface, surtout après un départ gagnant.

Pendant les hivers, je m’entraînais sur terre battue en ballon et, dans l’ensemble, je jouais beaucoup sur la surface la plus lente. Je ne sais pas pourquoi ma carrière sur terre battue a si mal commencé. Je suis allé au Centre national suisse de tennis à l’âge de 14 ans et j’ai commencé à jouer sur un court intérieur rapide, peut-être alors.

La saison a bien commencé avec ce titre à Milan et la victoire de la Coupe Davis sur les USA. J’ai continué à bien jouer comme au fil des mois, c’est pourquoi j’ai gagné mon prix de février pour le meilleur joueur. L’année dernière, j’ai plutôt bien terminé sur terre battue, perdant deux fois contre Corretja à Roland Garros et Gstaad.

Je sentais que je jouais de mieux en mieux et cette année, je veux adopter la cohérence lors des événements avant Roland Garros. La saison de l’herbe a été un peu décevante pour moi l’année dernière, je dois aussi corriger ça. Après avoir remporté le Wimbledon junior, je pense vraiment que je peux bien jouer sur l’herbe.

Je dois encore améliorer mon service et ma volée, alors ça devrait aller. En été, je veux vraiment continuer à bien jouer comme je l’ai fait au début de l’année. Plus vous jouez de matchs, plus vous obtenez d’expérience; pour moi, cette année a vraiment bien commencé.

La Hopman Cup a également été critique, jouant aux côtés de Martina, voyant comment elle se porte et comment elle agit. J’avais l’impression de ne pas pouvoir terminer le point au début du match aujourd’hui; Je ne jouais probablement pas dans le bon sens et trop plat.

J’aurais dû peut-être jouer davantage les angles et le faire courir, terminant ainsi les points au filet. Cela a commencé à arriver à la fin du premier et au début du second; J’aimais le match et tu pouvais le voir.

Je jouais des coups de pied tombés, ce que je ne fais pas trop souvent, essayant différentes choses sur le terrain tout en essayant de ne pas laisser le match filer. A Neuchâtel, j’ai bien frappé le ballon. L’année dernière, je me suis préparé différemment, en restant à Miami et en jouant la finale sur terre battue.

Après cela, j’ai perdu des matchs trop serrés à Monte-Carlo et à Rome que j’aurais pu gagner. Disons que je dois changer de jeu sur terre battue, c’est clair. C’est un bon point que je suis capable de glisser et de bouger comme je veux. J’ai également mis plus d’effort dans mes prises de vue et je reste plus sur la ligne de base.

Mon service en pratique ne se passait pas très bien; Je dois me concentrer là-dessus car ce n’est pas si facile de faire des gagnants sur cette surface. Je pense que je devrais être plus cohérent car j’ai fait trop d’erreurs faciles; Je dois améliorer cela. ”