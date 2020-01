“Je suis un grand fan de Nick Kyrgios”

Nick Kyrgios est l’un des joueurs les plus amusants et les plus controversés de la tournée ATP. Le joueur de tennis australien a mené son équipe lors de la première édition de l’ATP Cup, démontrant une fois de plus qu’il préférait les compétitions par équipes. Nick pourrait être une surprise à l’Open d’Australie, qui se déroulera à Melbourne Park à partir du 20 janvier.

Le capitaine britannique Tim Henman a révélé son admiration pour Kyrgios: “Je suis un grand fan parce que je pense qu’il y a une bonne personne là-bas”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. «Nick a ses défis et il admettrait probablement avoir pris quelques mauvaises décisions.

Mais au fond, il y a une bonne personne qui, je pense, peut être un atout énorme pour le jeu car il est un énorme talent. Il doit essayer de s’entourer des bonnes personnes, de prendre de bonnes décisions et de travailler dur jour après jour, car il a un match contre lequel beaucoup de gens ne veulent pas jouer. »

“C’était irréel”, a déclaré Kyrgios après l’incroyable ‘égalité’ entre l’Australie et la Grande-Bretagne à la Coupe ATP. «L’adrénaline a un peu disparu et je suis épuisé après ce match. C’était génial.

Aujourd’hui a certainement été l’un des meilleurs moments de ma carrière. Le fait de se qualifier pour la demi-finale, la toute première Coupe ATP de ce type, était assez spécial … nous nous soucions vraiment les uns des autres et (nos coéquipiers) étaient vraiment tellement extatiques de passer “.