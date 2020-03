La championne olympique en titre Monica Puig se dit fière de la décision que les organisateurs des Jeux olympiques ont prise de reporter les Jeux à 2021. Dans une mise à jour sur son compte Instagram, Puig a déclaré: “Après avoir pris connaissance de la décision difficile de reporter les Jeux olympiques Jeux, je suis vraiment satisfait du résultat.

La situation dans laquelle nous vivons actuellement est certainement plus difficile que tout ce à quoi nous avons été confrontés, et nous devons prendre ce temps pour apprécier notre vie, notre santé et nos familles et guérir physiquement et mentalement.

Le sport sera toujours là et nous reviendrons bientôt en compétition et en combat, mais je suis fier de la décision de mettre la vie humaine et la santé avant tout. Nous comptons TOUS! Rendez-vous en 2021 à Tokyo! ❤️ Puig est actuellement classé n °

90 au classement mondial.