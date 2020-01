“Je suis vraiment très fier des garçons”

Il y a des joueurs qui ont quelque chose de spécial et Grigor Dimitrov en fait partie. Le Bulgare a mené son équipe au point décisif du double, en partenariat avec Alexandar Lazarov. Le match a été résolu à 02h47 tôt le matin à Sydney par un score de 7-6 (5) 6-7 (2) 11-9 en faveur des Bulgares, capables de vaincre un couple consolidé et spécialisé comme celui formé par Jamie Murray et Joe Salisbury.

“Aucune chance. Je leur disais simplement:” Les gars, cela peut facilement être un moment historique pour nous. Faites-le simplement pour vous souvenir. ” Je ne sais pas si dans l’histoire, en soi, mais je pense que cela signifie beaucoup pour toute l’équipe “, a déclaré Dimitrov.

“C’est pourquoi nous sommes ici. C’est pourquoi nous jouons. Je pense que cet événement a été un excellent début pour nous, un excellent début d’année, un excellent début d’événement. Mais tout ce que je peux dire, c’est que je suis vraiment très fier de les garçons.”

“C’est juste bien quand les choses se produisent. Je pense clairement que nous avons aussi eu un peu de chance, [a] quelques points ici et là, aucun doute là-dessus. Mais nous avons travaillé pour cette chance. Comme je l’ai dit avant cette semaine, tous les garçons s’entraînaient très dur “, a ajouté Dimitrov.

“L’ambiance a été excellente tout au long de la journée. Cela s’additionne vraiment et quand vous obtenez le résultat, c’est encore mieux pour moi. Mais le meilleur est quand je l’ai regardé clairement et tous les garçons de l’équipe, et certains en fait, ils pleuraient.

Ce sont les moments que je chéris, je m’en souviens. Et c’est aussi pourquoi nous sommes ici, pour jouer pour cela, pour ces moments spéciaux, pour notre pays. ”