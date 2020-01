L’égalité qui promettait d’être résolue seulement lors du troisième match maintient les attentes, sous le signe de Novak Djokovic – qui après avoir eu raison de Monfils – est revenu sur le terrain avec Troicki et remporte également le double, remportant le super décisif décisif 10- 3.

La Serbie a battu la France 2-1 et a non seulement pris la tête du groupe A, mais a déjà arraché la passe pour les quarts de finale. Djokovic a battu Gael Monfils pour la 16e fois (16-0) 6-3, 6-2, avant de mener la Serbie même en double malgré l’expérience de Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin.

La foule a aidé l’équipe entraînée par Nenad Zimonjic. Chants de «Serb-i-a! Serbie! Serb-i-a! »Résonna sur le toit de la Pat Rafter Arena. “Je montre vraiment mon émotion parce que je tiens vraiment à jouer pour la Serbie, mais je tiens aussi à faire partie de l’équipe avec mes amis.

Ces gars sont parmi mes meilleurs amis dans ma vie et j’ai grandi avec Viktor. Nous avons joué tellement de matchs de double ensemble dans les journées juniors », a déclaré Djokovic. Le 16 fois champion de Slam devra défendre le titre de l’Open d’Australie à partir du 20 janvier, mais il jouera également l’ATP 250 à Adélaïde.

L’ancien numéro 1 mondial sera accompagné de Marian Vajda lors des deux premiers Slams de 2020. «On n’a vraiment pas envie de jouer à la maison, encore mieux que ça. Ils sont vraiment fantastiques, ils nous traitent de façon incroyable et ce fut une expérience formidable de jouer ce soir devant eux », a ajouté Troicki.