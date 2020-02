L’Italien Fabio Fognini dit qu’il attend avec impatience l’Open de Dubaï Duty Free Men de cette semaine, qu’il joue pour la première fois. Mardi, Fognini affronte le Danois de Grande-Bretagne au premier tour et dit qu’il travaille toujours sur son jeu après s’être remis d’une blessure à la cheville et au coude au cours des dernières semaines.

Fognini a commencé l’année avec une défaite au premier tour de l’ASB Classic à Auckland, puis a atteint le quatrième tour à l’Open d’Australie en janvier et a perdu au premier tour de l’ATP Rotterdam contre Karen Khachanov, où il a été gêné par des blessures .

Selon Gulf News, Fognini a déclaré aux médias à Dubaï: «Je ne suis passé que par Dubaï en route pour l’Australie. Mais maintenant, après quelques jours ici, je pense que les conditions sont vraiment bonnes. Et si je dois être honnête, je travaille toujours sur mon tennis car j’ai perdu du temps à cause d’une blessure.

Pour le moment, je peux dire que tout se passe parfaitement. Je suis un peu triste, bien sûr, de ma performance de ce mois-ci parce que je me blesse quand je commençais à me sentir bien après l’Australie. J’ai dû me retirer de deux tournois qui étaient vraiment importants pour moi.

Je suis ici sans aucune attente … Le problème que j’ai est avec mes jambes, mais je vais essayer d’être prêt pour mon premier tour. Ça va être vraiment difficile. “La star italienne, qui a maintenant 2 enfants avec l’ancienne championne de l’US Open, Flavia Pennetta, est actuellement classée n ° 11 au classement mondial ATP et est classée quatrième pour l’épreuve à Dubaï.