“Je trouve la motivation dans les petites choses” – Novak Djokovic

Novak Djokovic a battu Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4 pour décrocher son troisième titre consécutif de la saison à l’Open de Dubaï 2020. Ce fut une bataille entre les jeunes et les vieux, le vétéran contre la prochaine génération; l’expérience contre l’exubérance. Le Serbe a plus faim que jamais cette année. Alors, qu’est-ce qui motive exactement cet homme?

Djokovic n’aurait pas pu rêver d’un meilleur début de saison. Il a remporté tous les tournois auxquels il a participé jusqu’à présent. Il reste invaincu cette année avec 18 victoires et une séquence de 21 victoires consécutives.

Le Serbe vient de devenir plus fort au fil de la saison. Il a été absolument fantastique tout au long de l’événement du Dubai Open. Oui, il avait perdu trois balles de match contre Gael Monfils; mais ça allait toujours être un match difficile pour Novak. À part Novak lui-même, Monfils est l’homme le plus en forme du Tour.

Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic

Novak Djokovic parle de motivation

Tsitsipas est également entré dans la finale en bonne forme, mais le porte-flambeau de nouvelle génération pouvait à peine entamer l’armure du Serbe. Lorsque Novak s’est attaqué au Grec et l’a sorti, une chose était claire: il ne manque pas de motivation. En fait, Djokovic a l’air plus motivé qu’il ne l’a jamais été.

«Eh bien, la motivation ne manque jamais, pour être honnête, du moins dans mon cas. Je trouve la motivation dans les petites choses et les détails. Comme je l’ai dit pour moi, la plus grande motivation est ma croissance personnelle en tant que joueur et en tant que personne. Le tennis me permet vraiment d’avoir cette plate-forme d’apprentissage, de croissance et de développement personnel et professionnel comme rien d’autre dans la vie. Je vous en suis reconnaissant. “

Nous en sommes tout aussi reconnaissants. Sa motivation à jouer sa meilleure saison à ce jour, combinée à sa soif de gloire, ouvre la voie à un homme concentré sur le laser.

Le n ° 1 mondial a ses objectifs tous gravés dans le fond de son esprit. Ces objectifs jouent également un grand rôle dans sa motivation.

«Ensuite, bien sûr, je suis inspiré et motivé par les objectifs que je me suis fixés. C’est pourquoi je joue au tennis professionnel. C’est pourquoi je compétitionne. Comme je l’ai dit, la saison a commencé de la manière la plus parfaite possible. Je suis conscient du fait que la plupart des matches que je vais disputer, les joueurs n’auront pas grand-chose à perdre. Ils sortiront et essaieront de jouer de leur mieux et arrêteront la séquence. En même temps, plus je gagne, plus je me sens confiant et confortable en jouant le prochain match et en compétition et vraiment bien. »

Nole va maintenant prendre un peu de repos alors qu’il se prépare pour les Indian Wells Masters. La compétition sera plus rude lors du Masters 1000, mais Djokovic ne sera pas inquiet. Il ne lui reste plus qu’à se concentrer sur son propre jeu.