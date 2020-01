«Je vais devoir frapper plus de 35 as pour battre Novak Djokovic»

En proie à de nombreuses blessures, Milos Raonic est classé en dehors du top 10 depuis août 2017, peinant à trouver la forme et à livrer son meilleur tennis contre les rivaux par le haut. Ancien no du monde. 3 défaites au deuxième tour à Doha contre Corentin Moutet en deux bris d’égalité, trouvant la gamme ici à Melbourne pour battre quatre rivaux et devenir le premier quart de finaliste de l’Open d’Australie, revenant dans les huit derniers à Melbourne Park pour la cinquième fois au cours des six dernières années.

Dans l’affrontement au quatrième tour, Milos a battu Marin Cilic 6-4, 6-3, 7-5 en deux heures et 19 minutes, tirant 35 as et repoussant les quatre chances de pause pour augmenter la pression sur le Croate tout le temps . Incapable de suivre ces chiffres dans au moins un bris d’égalité, Marin a subi trois pauses sur huit occasions offertes au Canadien qui n’a pas encore perdu de set ou de service cette semaine, battant Stefanos Tsitsipas au troisième tour et prenant de l’élan avant l’éventuel Novak Choc Djokovic.

Cilic était le meilleur joueur dans la première moitié du premier set, perdant deux occasions de pause dans le septième match et permettant à Milos de voler le set avec une pause à 5-4. Le Canadien s’est emparé d’une pause au début du deuxième set et a gardé la tête tout le temps avec cinq prises majeures qui l’ont éloigné du triomphe.

Dans le troisième set, Raonic a repoussé deux points de set dans le dixième match avec des services en plein essor, brisant Marin dans le prochain match et dépassant le sommet avec une prise à 15 à la 12e partie. Ravi de la façon dont il s’est comporté jusqu’à présent, Milos est heureux de concourir à nouveau sans blessure après tous les revers, dans l’attente de cet affrontement potentiel avec Djokovic et en plaisantant, il lui faudrait bien plus de 34 as pour renverser le septuple champion qui l’a vaincu. en quart de finale en 2015.

“Ce fut un tour de montagnes russes et un match très difficile; Marin a mieux joué que moi tout au long du premier set et j’ai eu la chance de réussir. J’ai fait un peu de course avec avant de me mettre un peu de mal dans le troisième set avant de sceller l’accord.

Je suis heureux d’être ici, de bien jouer, de me sentir bien sur le terrain avec ce genre d’atmosphère et de soutien. Cela signifie beaucoup pour moi, car je n’ai pas eu la chance d’en faire l’expérience au cours des deux dernières années. Cela fait vraiment du bien de jouer à nouveau sans blessure; Je ne peux pas m’en plaindre et je suis juste content de la façon dont les choses se passent.

Ce fut un tournoi inspirant pour moi jusqu’à présent et j’espère qu’il y a des choses plus excitantes à venir. Je pense que je devrai frapper plus de 34 as pour battre Novak Djokovic au prochain tour. ”