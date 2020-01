“Je vais être plus agressif” – Coco Gauff prêt pour Naomi Osaka

La sensation américaine des adolescents Coco Gauff s’est remise d’un set down pour vaincre Sorana Cirstea 4-6, 6-3, 7-5 au deuxième tour de l’Open d’Australie 2020 mercredi. Avec cette victoire, Gauff organise une rencontre avec la championne en titre Naomi Osaka en huitièmes de finale. Quelle sera sa mentalité à l’approche du match contre? Gauff répond.

Jouant son premier Open d’Australie, le numéro 67 mondial était 3-0 dans le dernier set. Cependant, elle s’est bien battue pour remporter le match en deux heures et six minutes.

“Je vais être plus agressif”: Coco Gauff

“C’est incroyable. Honnêtement, je ne pensais pas que j’obtiendrais autant de soutien en Australie. J’étais en retrait 3-0 et tu m’as vraiment fait croire. C’était émouvant », a déclaré Gauff à Melbourne Arena lors de l’entretien sur le terrain.

Dans un match répété de l’US Open l’année dernière, Coco affrontera Osaka au prochain tour. La star japonaise a vaincu le Gauff à la montée rapide en deux sets 6-3, 6-0 lors du troisième tour de l’US Open 2019.

«C’est une grande compétitrice, donc je pense que ça va être un bon match. Je pense que je serai moins nerveuse cette fois », a déclaré Gauff à propos de sa confrontation imminente avec la double championne du Grand Chelem.

L’athlète de 15 ans a rappelé son match avec Naomi à New York et a déclaré: «Je pense que lors de l’US Open, j’étais nerveux. C’était ma première fois au stade Arthur Ashe. Nous connaissons tous les deux nos jeux. Elle joue vraiment agressive. Cette fois, je vais être plus agressif. “

“Si je perds, le monde ne finira pas”: Gauff

Gauff a également révélé que son état d’esprit n’a toujours rien vraiment perdu. L’Américaine était classée assez haut chez les juniors et elle était techniquement censée gagner. Cependant, la n ° 67 mondiale a expliqué qu’elle se sentait toujours comme si elle n’avait rien à perdre chez ses juniors.

«Je le ressens encore maintenant», a-t-elle déclaré. «Je pense que mon état d’esprit est que je vais me battre. Si je perds, le monde ne finira pas. Je vais avoir un autre match dans environ une semaine. “

«Je pense que c’est juste moins de pression pour gagner. J’ai l’impression que, pour moi, je n’essaie pas de gagner autant mais d’essayer de jouer mon meilleur tennis sur le court. Gagner vient avec ça si je joue bien », a conclu Gauff.

Il sera intéressant de voir comment le champion en titre joue contre un Gauff insouciant vendredi.