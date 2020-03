Je vais m’accrocher pour une autre année

La joueuse de tennis allemande Andrea Petkovic dit qu’elle jouera en 2021 et qu’elle veut jouer les tournois et dire au revoir. Petkovic, 32 ans, avait déclaré plus tôt qu’elle raccrocherait probablement ses raquettes à la fin de la saison 2020, mais avec la tournée de tennis dans les limbes ces jours-ci, elle dit qu’elle jouera également l’année prochaine.

S’adressant à Süddeutsche Zeitung, l’ancien joueur du Top 10 a déclaré: “2020 devrait être une année de décroissance qui est plus susceptible d’échouer et qui durera encore une année. Je veux quitter les tournois et dire au revoir.”

Petkovic n’a pas joué de tournoi cette année en raison de blessures au genou et a subi une opération en février. Tous les événements du WTA Tour & ATP Tour ont été annulés jusqu’au 7 juin au moins et il peut y avoir plus d’annulations selon le déroulement de l’épidémie de COVID-19.

L’Allemand a travaillé comme modérateur sur ZDF au cours des derniers mois. Pendant ce temps, pendant l’arrêt du tennis, Petkovic suit un club de lecture en ligne, Racquet Book Club, et exhorte les gens à lire davantage plutôt que de regarder Netflix.

Petkovic a culminé au 9e rang en octobre 2011, après avoir atteint les quarts de finale de trois tournois du Grand Chelem cette année-là. Elle a remporté six titres WTA, neuf titres ITF en simple et trois titres en double ITF. Elle a remporté le tournoi de tennis de fin de saison WTA Tournament of Champions en 2014 et a également été championne d’Allemagne en 2007 et 2009 et est entraînée par Eric van Harpen.