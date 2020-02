“Je vais manquer la montée d’adrénaline” – Roger Federer ouvre à la retraite

Roger Federer a eu des nouvelles déchirantes pour ses fans aujourd’hui. Le maestro suisse a révélé que son genou droit devait être opéré.

Entre autres tournois, il manquera la saison de terre battue dont le prestigieux Open de France. Vous connaissez le point suivant de la discussion. Tous les sites d’actualités et les fans discutent à nouveau de la question de la retraite.

Parmi tous les bouleversements, Roger avait accordé une interview à Simon Parker de la BBC. Bien qu’il ait répondu à de nombreuses questions sur son départ à la retraite, la situation était un peu différente cette fois-ci.

Simon lui a demandé ce qu’il allait manquer de ses journées de tennis. De plus, une fois que tout est terminé, comment voit-il sa vie s’étendre?

Sans plus tarder, découvrons ce que le maestro suisse avait à dire.

Qu’a dit Roger Federer?

C’est ce que Roger avait à dire sur la question de ce qu’il attendra le plus avec impatience une fois que l’horloge cessera de tourner-

«Je pense ne pas avoir un horaire aussi rigide à certains égards. Là où la plupart du temps quand vous rentrez chez vous, je ne veux pas dire où tout est quelque peu planifié. C’est bien pour peut-être, plusieurs jours, de ne pas avoir grand-chose. Ou, je pense, plus que tout, c’est pouvoir mettre l’agenda, mercredi 15, on peut se retrouver pour déjeuner avec ces amis. Juste en avance sur le temps, nous nous réjouissons déjà de ces moments. »

Roger a révélé qu’actuellement, la plupart de ses plans dépendaient de son horaire de tennis. Cela signifiait que s’il était blessé, il pourrait faire des plans pour une réunion. Cependant, si un engagement soudain se confirme, tout va à l’égout.

Entre autres, la certitude associée à une vie post-retraite l’attire.

Postez ceci, Roger a parlé de ce qui lui fait peur à la retraite-

«Je pense que ce n’est peut-être pas le bon mot en tant que tel. Mais, peut-être que je vais manquer dans une certaine mesure probablement les poussées d’adrénaline et tout ça. En même temps, c’est peut-être aussi une bonne chose de s’éloigner de tout cela. Donc, j’ai les papillons dans mon ventre. Aussi belles qu’elles soient, quand tout est dit et fait, c’est peut-être aussi bien de ne pas avoir ça du tout, cette pression est une chose et devoir performer. “

Que voyez-vous faire un Federer après la retraite?