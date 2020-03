Je veux aider Elina Svitolina à atteindre ses objectifs

La star du tennis français Gael Monfils, 33 ans, veut aider sa petite amie Elina Svitolina à aller mieux et à atteindre ses objectifs. Svitolina, 25 ans, n’a pas encore remporté un titre du Grand Chelem, mais elle a réussi tout le chemin lors des prestigieuses finales de la WTA de fin de saison en 2018 après avoir battu Sloane Stephens en finale.

Le numéro 5 mondial, Svitolina, a effectué plusieurs descentes profondes au Grand Chelem, après avoir atteint la demi-finale l’an dernier à Wimbledon et à l’US Open. La star du tennis ukrainienne a également réalisé deux quarts de finale dans chacun des deux autres tournois du Grand Chelem, l’Open d’Australie et l’Open de France.

“Pour partager les mêmes objectifs, le dévouement et l’expérience est quelque chose d’incroyable”, a déclaré Monfils au circuit ATP. “C’est un sport très individuel et égoïste, et la plupart du temps nous (moi et Elina) sommes seuls, mais nous apprécions le temps nous avons ensemble: à domicile ou en tournois.

“J’espère que je l’aide, et quand nous nous entraînons ensemble, nous rions. Peut-être, je suis plus sérieux quand je frappe avec elle, car je veux aider Elina à atteindre ses objectifs.” Monfils, classé n ° 9 mondial, est double demi-finaliste du Grand Chelem et ancien n ° mondial.

6. Le Français de 33 ans ne démissionnera pas car il espère toujours qu’il parviendra à remporter un titre du Grand Chelem et à percer dans le top 5 avant d’appeler cela une carrière. “C’est un rêve de gagner un Chelem et d’être dans le Top 5, même pour une semaine, est un objectif.

Tant de joueurs ont le potentiel, mais ils luttent comme moi… J’espère un jour en avoir l’occasion », a admis Monfils.