“Je veux améliorer mon revers et servir” – Alexander Zverev

Le jeune Allemand Alexander Zverev passe sa période de confinement en Floride, aux États-Unis. Il reste à proximité de la Saddlebrook Tennis Academy et a le pouvoir de s’entraîner trois fois par jour, et il utilise également le gymnase. Lors d’un entretien avec Sky Sports Allemagne, Sascha a parlé de ses objectifs d’amélioration du tennis.

Habituellement, le numéro sept mondial Zverev est repéré en train de commettre un nombre incalculable de fautes en double en raison de son faible commandement sur son deuxième service. En ce moment, pendant la pause de tennis, Sacha a hâte de travailler sur son service. Il travaillera également sur son tir de signature, c’est-à-dire son revers.

«Côté tennis, j’essaie de développer une façon de jouer plus active. Je peux jouer plusieurs balles sur le terrain. Mais je veux venir plus au filet, améliorer mon revers et servir aussi », a-t-il déclaré.

Alexander Zverev

«Je pratique souvent des techniques avec l’entraîneur de mon frère. C’est un passionné de tennis et il en sait tellement. Jez Green me montre beaucoup de statistiques et de vidéos ”

“Quand je ne sers pas bien, je peux perdre contre de nombreux joueurs” – Alexander Zverev

Il est affectueusement connu pour avoir commis d’innombrables doubles fautes. Par exemple, lors de l’Open de Cincinnati 2019, Zverev a trouvé un nombre colossal de 20 doubles fautes dans l’un de ses matchs.

«Tout d’un coup, le service a été chose faite l’année dernière. Avant 2019, je n’ai jamais eu de problème concernant mon service. J’ai toujours eu mon rythme avant. Depuis, c’est un peu comme – quand je le perds, alors je le perds. ” Dit Zverev.

Alexander Zverev

En outre, le professionnel allemand Zverev a été confronté à des problèmes de gestion de son équipe en 2019. L’ancien numéro un mondial Ivan Lendl a été entraîneur de Sascha pendant plus d’un an. Mais tout à coup, Lendl a quitté son équipe et Zverev a appris sa démission via les réseaux sociaux.

«Tout cela a à voir avec les problèmes de l’année dernière. Mais vous pouvez voir à l’Open d’Australie de cette année. Quand je sers bien, je suis l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais quand je ne sers pas bien, je peux perdre contre de nombreux joueurs. “