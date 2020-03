Je veux devenir non mondial. 1 et gagnez autant de Majors que possible »

Classée 6e, Bianca Andreescu doit encore faire ses débuts en 2020, souffrant d’une blessure au genou depuis fin 2019 et ne pouvant jouer à 100%. Le jeune Canadien a gagné près de 150 places sur la liste WTA en 2019, remportant des titres à Indian Wells, à Toronto et à l’US Open pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde et le premier champion majeur du Canada.

Après ce résultat incroyable à Indian Wells, Bianca a dû sauter presque toute l’action jusqu’à Toronto en raison d’une blessure à l’épaule subie à Miami, faisant un retour parfait devant les fans à domicile et allant jusqu’à New York pour écrire du tennis. histoire et devenir le premier adolescent avec une couronne majeure depuis 2006.

Réduisant le calendrier après l’US Open, Andreescu ne pouvait toujours pas éviter cette méchante blessure au genou lors de la finale de la WTA, restant à l’écart depuis et espérant faire son retour dans deux semaines à Miami. Parlant aux gens de ses objectifs et de ses rêves, Bianca a révélé qu’elle voulait devenir un monde non.

1 et réclamer autant de Majors que possible. De plus, elle rêve d’une médaille d’or olympique depuis qu’elle a 12 ans, désireuse de remporter le titre à Tokyo cet été avant d’autres événements importants pour elle à la Coupe Rogers et à l’US Open, y remportant 2900 points en 2019.

“Mon objectif ultime dans ma carrière est d’être n ° 1 au monde et de gagner autant de tournois du Grand Chelem que possible, aussi de devenir un meilleur athlète et une meilleure personne chaque jour”, a déclaré Andreescu. “J’ai grandi en sachant que j’étais une personne impatiente; j’ai appris que le succès ne vient pas du jour au lendemain.

Le moment après l’US Open est une sorte de moment où tout me vient à l’esprit et me fait réaliser que tout ce travail a payé; ce n’était pas un succès du jour au lendemain, je rêvais de ce moment depuis que j’avais 12 ans et cela m’a fait réaliser combien de patience vous devez avoir pour continuer à pousser et à suivre vos rêves.

J’ai hâte aux Jeux olympiques de cette année. Je me souviens quand j’avais 12 ans, en regardant les Jeux olympiques de 2012 et en disant à ma mère: «Je veux être là». J’ai de bonnes chances cette année et je suis super excité.

J’ai entendu des athlètes qui les ont joués au fil des ans et ils disent que c’est l’une des meilleures expériences de leur vie; c’est un de mes objectifs, pas seulement d’y participer mais d’obtenir cette médaille d’or; ce serait quelque chose d’incroyable. Après cela, je veux défendre des titres à la Coupe Rogers et à l’US Open. ”