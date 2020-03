Maria Sharapova a récemment annoncé au monde son intention de se retirer du tennis professionnel. La belle joueuse de tennis russe laissera une marque indélébile dans le monde du tennis, mais de nombreuses blessures ont fait que la décision de prendre sa retraite est peut-être venue un peu plus tôt que prévu.

Au cours de sa carrière incroyable, Masha a remporté cinq titres du Grand Chelem – deux à l’Open de France et un à l’Open d’Australie, à Wimbledon et à l’US Open, remportant 36 titres au total, y compris la finale de la WTA de fin d’année à ses débuts en 2004. .

Elle a également remporté trois titres en double. Dans une longue interview avec le New York Times, l’ancienne numéro 1 mondiale a évoqué son idée d’avoir des enfants: «J’ai une bonne amitié avec ma mère, qui était très jeune à ma naissance.

Je veux aussi avoir ce genre de relation avec mon fils. Je ne saurais pas faire les deux… consacrer des heures et des heures à ton corps et à ta force et au terrain. Ce ne sont jamais les circonstances dans lesquelles je voulais avoir un enfant.

Cela (la séparation de ma mère) influence définitivement beaucoup de décisions que je prendrai à l’avenir. Il y a l’expression “Tu fais des plans et Dieu rit”, et j’espère vraiment qu’il ne rit pas.

J’ai vraiment eu de si bonnes relations avec ma mère et mon père, mais je veux donner à mes enfants un sentiment de paix et un sentiment de chez-soi », a déclaré le quintuple champion du Grand Chelem.