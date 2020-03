“Je veux donner à mes enfants un sentiment de paix” – Maria Sharapova

L’ancienne numéro un mondiale, Maria Sharapova, a dit un jour qu’elle ne ferait pas son entrée sur le circuit professionnel après être devenue mère. Elle ne s’est jamais vue être mère et joueuse de tennis en même temps.

Certes, la compétition professionnelle en tant que mère est l’une des tâches les plus difficiles de la carrière d’un joueur de tennis. En outre, Sharapova aspire à passer un maximum de temps avec son enfant, d’où l’idée d’être mère et professionnelle de tennis ne lui a jamais traversé l’esprit.

Maria Sharapova sur ses parents

«J’ai une bonne amitié avec ma mère, qui était très jeune à ma naissance. Je veux aussi avoir ce genre de relation avec mon fils », a-t-elle dit un jour.

Maria et son père ont quitté leur maison en Russie et se sont envolés pour les États-Unis pour apprendre le tennis professionnel. À cet âge tendre de six ans, elle a été séparée de sa mère et a vécu de l’autre côté de l’océan tout en balançant ses raquettes.

Les parents de Maria Sharapova

À l’heure actuelle, elle sent qu’elle ne pourrait pas passer beaucoup de temps avec sa mère en grandissant. Et Maria ne veut pas que son enfant connaisse la même chose.

«Je ne saurais pas faire les deux… consacrer des heures et des heures à ton corps, à ta force et au terrain. Ce ne sont jamais les circonstances dans lesquelles je voulais avoir un enfant. Cela (la séparation de ma mère) influence définitivement beaucoup de décisions que je prendrai à l’avenir », a déclaré Maria Sharapova.

Comme toute mère, même elle a l’intention de donner à son enfant le meilleur de tout dans ce monde.

“Il y a l’expression” Tu fais des plans et Dieu rit “, et j’espère vraiment qu’il ne rit pas. J’ai vraiment eu de si bonnes relations avec ma mère et mon père, mais je veux donner à mes enfants un sentiment de paix et un sentiment de chez-soi », a déclaré le quintuple champion du Grand Chelem.

Lire aussi – «Maria Sharapova n’a jamais été très ouverte» – Svetlana Kuznetsova

La semaine dernière, l’as de tennis russe Maria Sharapova a fait ses adieux au tennis professionnel et, pour le moment, elle n’envisage pas non plus d’entraîner ce sport. Et elle accordera une attention toute particulière à ses autres entreprises.