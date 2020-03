“Je veux être le meilleur de tous les temps”

Clarifier qui est le plus grand de tous les temps a toujours été un sujet controversé parmi les fans de la WTA et de la tournée ATP. Cependant, Coco Gauff, qui a récemment célébré son 16e anniversaire, a déjà fait ses premiers pas pour devenir la meilleure joueuse de tennis, même si elle est très jeune.

Ce qui est intéressant, c’est qu’elle a réalisé ce grand rêve alors qu’elle n’avait que 11 ans. «Je suis Cori Gauff et je viens de Delray Beach, en Floride. J’ai 11 ans et j’ai commencé le tennis à 7 ans. Je suis drôle, je plaisante toujours et je suis très compétitif.

Je veux être le plus grand de tous les temps et gagner de nombreux tournois du Grand Chelem ». dit Gauff dans la vidéo ci-dessous. À son jeune âge, Coco Gauff peut être fière d’avoir atteint le 4e tour de Wimbledon et l’Open d’Australie et en dérangeant de nombreux joueurs plus matures comme Naomi Osaka, l’actuelle numéro 10 mondiale, et Venus Williams.