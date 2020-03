“Je veux être le plus grand de tous les temps” – Coco Gauff fait une déclaration audacieuse

Le phénomène du tennis américain Coco Gauff a eu 16 ans vendredi, et avant d’avoir 16 ans, elle a conquis toute l’attention du monde du tennis. Coco a fait sa percée sur le circuit WTA sur les courts de SW19, après avoir battu Venus Williams, quintuple championne de Wimbledon, lors du premier match de Wimbledon 2019.

Plus tard, à l’Open d’Australie 2020, elle a de nouveau battu la septuple championne majeure Venus, et au troisième tour, elle a détrôné la championne en titre Naomi Osaka.

A l’occasion de son 16e anniversaire, une vidéo sur l’élève de Patrick Mouratoglou Coco Gauff a été partagée. La vidéo montrait un Coco de 11 ans aux rêves ambitieux.

«Je suis Cori Gauff et je viens de Delray Beach, en Floride. J’ai 11 ans et j’ai commencé le tennis à 7 ans. Je suis drôle, je plaisante toujours et je suis très compétitif. Je veux être le meilleur de tous les temps et remporter de nombreux tournois du Grand Chelem », a déclaré Gauff.

Coco Gauff sur ses projets d’anniversaire

À 15 ans, Gauff a battu l’ancienne championne de France Jelena Ostapenko en finale de Linz Open et a décroché son premier titre WTA de la carrière en Autriche.

Gauff a ensuite parlé de ses projets d’anniversaire. “Mon Sweet 16 ne sera pas grand par rapport aux autres Sweet 16, mais grand pour moi”, a déclaré le numéro 52 mondial Gauff à Tennis.com. «La date va certainement être avancée. J’allais devoir le célébrer en avril. Mais je vais probablement passer à cette semaine, ou la semaine prochaine. “

Coco Gauff

Après sa défaite à l’Aussie Open face à l’éventuelle championne Sofia Kenin, Gauff encourageait l’équipe des États-Unis lors de la Fed Cup 2020 contre la Lettonie. Et en même temps, elle se préparait à faire ses débuts au BNP Paribas Open à Indian Wells, en Californie.

Mais le destin avait ses propres plans. Un cas de coronavirus dans les allées et venues du Tennis Paradise a conduit à l’annulation du tournoi.