“Je veux évidemment aller jusqu’au bout”, déclare Kyle Edmund après avoir atteint la finale de l’Open de New York

Le ressuscité Kyle Edmund a poursuivi sa bonne course à l’Open de New York après avoir bouleversé la sixième tête de série Miomir Kecmanovic pour créer un affrontement avec Andreas Seppi en finale.

Après une saison 2019 cauchemardesque et un début de bégaiement jusqu’en 2020, Edmund a changé la donne à New York en battant confortablement le Serbe 6-1, 6-4 en une heure et 12 minutes.

🔜 C’EST LA FINALE pour @ kyle8edmund

🎉🎉🎉🎉🎉

Il passe à la finale #NYOpen, 6-1, 6-4 sur Miomir Kecmanovic. # NYOpen I # NYOpen2020 I @atptour pic.twitter.com/Hihzd9eBFp

– #NYOpen (@NewYorkOpen) 15 février 2020

Le numéro 62 mondial Edmund a pris une avance de 5-0 dans le premier set avant que Kecmanovic n’atteigne enfin le tableau tandis que le Britannique se casse dans le match neuf du deuxième set pour établir la victoire.

Le joueur de 25 ans disputera sa première finale ATP Tour depuis sa victoire à l’Open européen d’Anvers en 2018.

“C’est formidable d’être de retour en finale, de jouer les matches que vous voulez jouer”, a-t-il déclaré sur le site officiel de l’ATP Tour. “Je veux évidemment aller jusqu’au bout, mais j’aime mon tennis. J’ai continué à m’améliorer et à apprendre à chaque match. “

Il affrontera Seppi dans la finale de dimanche après que l’Italien a terminé la course de rêve de Jason Jung avec une victoire 6-3, 6-2.

Le qualifié du Taipei chinois Jung a battu les goûts de l’ancien finaliste de l’US Open, Kevin Anderson, du septième tête de série Cameron Norrie et de la troisième tête de série Reilly Opelka en route vers la demi-finale, mais Seppi a cassé trois fois dans le premier set et deux fois dans le deuxième pour remporter la victoire. .

“Lorsque vous êtes en demi-finale ou en finale, vous voulez bien sûr remporter le titre. Demain est une autre chance et je ferai de mon mieux », a déclaré Seppi.

“[Jung] arrive à travers les qualifications et a remporté de belles victoires. Il a un match vraiment solide et c’était mon meilleur match de la semaine. J’ai très bien joué du début à la fin, très solide, sans erreur. »

