Je veux gagner Wimbledon et une médaille olympique

Le Croate Mate Pavic, ancien n ° 1 mondial en double et actuellement classé n ° 15 mondial, a déclaré qu’il aimerait remporter le titre de Wimbledon en double et une médaille olympique dans une interview à TenisBrasil. Pavic n’a jamais joué aux Jeux olympiques auparavant et dit qu’il croit avoir de bonnes chances de remporter une médaille dans l’épreuve de double masculin.

“Il y a des gars comme Dodig, Mektic et Skugor, qui sont élevés dans le classement et sont de très bonnes options. Ce seront mes premiers Jeux Olympiques, je ne suis pas allé aux Jeux de Rio, et je crois que j’ai une bonne chance de se battre pour une médaille.

C’est une motivation supplémentaire et j’ai hâte de participer à la compétition. Je ne pense pas que nous aurons des représentants dans la compétition de double mixte. Nous avons même de bons joueurs dans le classement WTA, comme Vekic et Martic, mais je pense qu’ils ne participeront pas.

S’ils le sont, je peux en parler à certains, parce que j’aime vraiment les doubles mixtes et j’ai déjà remporté deux tournois du Grand Chelem en mixtes. “Pavic ajoute qu’il aimerait gagner une médaille olympique de toute sorte et le titre de Wimbledon car ils ont tous deux une spéciale importance pour les Croates.

«Nous, les Croates, nous aimons beaucoup le sport. Lorsque nous étions finalistes de la Coupe du monde il y a deux ans, un demi-million de personnes sont venues les accueillir. Aux Jeux de Rio, nous avons remporté environ 10 médailles et en obtenir une est très important en Croatie .

Se qualifier pour les finales ATP est toujours un objectif, car si vous vous qualifiez c’est parce que vous avez eu une bonne saison. J’ai réalisé plusieurs choses comme un titre en Grand Chelem et également en Coupe Davis, mais une chose qui me manque encore est de gagner Wimbledon, où j’ai déjà atteint une finale et perdu.

J’ai grandi en voyant Goran (Ivanisevic) remporter le tournoi et c’est pourquoi c’est spécial pour nous Croates. Je dirais que le plus grand objectif de quiconque serait d’essayer d’être le numéro un mondial à un moment donné et si je devais comparer ces deux choses, je dirais que c’était plus important que de gagner un chelem.

Heureusement, j’ai les deux, mais si je devais choisir, ce serait le numéro un. “Pavic joue actuellement en double avec Bruno Soares et dit que les deux gel bien sur et en dehors du terrain.” Je le connais depuis longtemps sur le circuit, il est un gars sympa, facile à vivre et nous sommes un peu similaires à cet égard.

Je pense que son jeu correspond bien au mien, j’aime la façon dont il joue et j’aimerais l’avoir à mes côtés, alors nous sommes ensemble. Cela fait presque six mois que nous avons formé le partenariat, nous avons organisé de bons tournois et je pense que nous pouvons encore nous améliorer.

Il a un bon retour et c’est quelque chose que j’aime. Il en sait beaucoup sur le jeu en double et ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles je l’ai choisi. ”