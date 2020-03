«Je veux inspirer les enfants tout en montrant mon jeu à travers le monde»

Malgré un début de saison lent, Denis Shapovalov est toujours classé dans le top 20, faisant craquer le groupe d’élite après avoir atteint la finale du Masters de Paris dans les derniers jours de la saison précédente. Le natif de Tel Aviv a été l’un des joueurs les plus prometteurs de la jeune génération, remportant le premier titre Futures à l’âge de 16 ans en 2016 et récoltant les premiers résultats significatifs du Challenger Tour en 2017.

Cet été-là, le Canadien a brillé à domicile à Montréal, époustouflant Rafael Nadal et se qualifiant pour la demi-finale comme l’un des plus jeunes joueurs de l’histoire du Masters 1000, se classant parmi les 100 premiers et atteignant le quatrième tour à l’US Open en qualification. pour se retrouver au bord du top-50.

En 2018, Shapovalov a effectué des descentes plus profondes pour entrer dans le top 30, luttant pour rester sur le parcours gagnant après la demi-finale de Miami 2019 et récupérant son jeu dans les derniers événements de la saison, remportant le premier titre ATP à Stockholm en Octobre.

Denis a été finaliste au Masters de Paris et a mené le Canada au match pour le titre à la finale de la Coupe Davis en novembre, prenant de l’ampleur avant 2020, où nous n’avons pas encore vu son meilleur tennis. S’exprimant pour l’ATP Uncovered présenté par Peugeot, Shapovalov a révélé ses premières années de tennis et la lutte pour survivre seul sans obtenir d’aide en dehors de sa famille qui a souvent eu du mal à lui fournir tout ce dont il avait besoin pendant son voyage au tennis.

Quelques années plus tard, Denis est parmi les meilleurs joueurs du monde, ne pensant plus à l’aspect financier et appréciant son tennis à chaque fois qu’il monte sur le court, désireux de partager sa passion avec des enfants au Canada et dans le monde entier et de motiver qu’ils ramassent également une raquette.

“Je veux utiliser mon jeu pour inspirer plus d’enfants qui suivent leur propre chemin, qui ne sont pas pris en charge, et montrer qu’il est possible de le faire par vous-même si vous croyez vraiment et travaillez dur”, a déclaré Shapovalov à ATP Uncovered. par Peugeot.

“J’espère que cela peut inspirer la jeune génération du Canada à ramasser des raquettes et croire qu’elles peuvent devenir des joueuses de tennis tout en vivant et en s’entraînant au Canada. J’ai essayé de frapper les premières balles lorsque ma mère s’entraînait avec mon frère aîné; pour la la première fois, c’était bien parce que je me balançais et manquais.

Peu de temps après, j’ai commencé à trop perturber l’entraînement et ma mère a dit qu’il était temps de commencer à jouer si je le voulais. Je me souviens de m’être réveillé à 5h00 ou 6h00 du matin pour m’entraîner avant l’école, m’entraîner à nouveau à 22h00 ou 23h00 et essayer de m’améliorer, améliorant souvent certains éléments de mon jeu tout en pleurant sur le terrain et en mettant tout en place J’ai eu.

Mes parents et mon équipe ont fait tellement d’efforts parce que nous venions de notre propre chemin. Nous n’avons reçu aucun soutien et nous avons dû mettre tous les efforts, tout l’argent, tout. Nous nous demandions ce que nous devions faire parce que nous étions arrivés à un certain point où je voyageais et nous ne pouvions pas nous permettre d’aller à plus de tournois.

Pourtant, j’ai toujours cru en moi, en tant que ma famille. Quand je me réveille, mon seul but est de m’améliorer et d’améliorer quelque chose. J’essaie de grandir en tant que joueur et personne. Je veux profiter de ma place dans ma carrière. Je n’ai plus à me soucier des finances ou de ce que je vais faire si je ne gagne pas ce match. Ma mission est de m’amuser et de montrer au monde mon jeu. ”