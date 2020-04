«Je veux le meilleur de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic»

Casper Ruud, 21 ans, a fait de grands progrès au cours des deux premiers mois de la saison précédant l’épidémie de coronavirus, remportant 11 matchs sur le Tour et remportant le premier titre ATP à Buenos Aires. Casper est le premier joueur norvégien avec un titre ATP.Casper a ouvert la saison avec des victoires sur John Isner et Fabio Fognini à la Coupe ATP, perdant tôt à Auckland et Melbourne avant de remporter le premier trophée ATP en tant que premier Norvégien à avoir atteint cet objectif.

Son père Cristian était un joueur du top 40 mais Casper est déjà meilleur que lui, atteignant la 34e position sur la liste ATP et cherchant la place dans le top 30 une fois la saison reprise après l’impact dévastateur du coronavirus.

À l’été 2018, Casper et Cristian sont venus à la Rafael Nadal Academy de Majorque où le jeune a commencé à travailler avec plus d’entraîneurs, y compris Tony Nadal, s’entraînant souvent avec le champion de la Major à 19 reprises lui-même. En 2019, Casper a dépassé une soixantaine de rivaux sur la liste ATP, remportant 23 matches ATP et se qualifiant pour la première finale ATP à Houston, réalisant d’autres résultats notables sur son terre battue bien-aimée et ayant une chance de jouer contre Roger Federer à Roland Garros.

Après la demi-finale à Kitzbühel, le natif d’Oslo a à peine gagné 150 points à la fin de la saison, travaillant dur sur son jeu pendant la saison morte et ayant une meilleure apparence que jamais dans les premiers mois de la nouvelle année avant le coronavirus interrompu l’action au moins jusqu’en juillet.

Parlant de Nadal, Ruud a dit qu’il aimerait être aussi humble que son idole et avoir son esprit combatif. De plus, il veut prendre tous les meilleurs éléments d’autres légendes comme Novak Djokovic et Roger Federer, améliorant toujours son jeu et recherchant de grands résultats à l’avenir.

“Je regarde beaucoup Rafael Nadal; il est très humble et un grand combattant, je veux que les gens le reconnaissent aussi en moi. Je n’essaie pas d’être comme lui mais d’apporter les meilleurs éléments de son jeu et aussi de Roger Federer et Novak Djokovic. ”