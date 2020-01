La légende du tennis Billie Jean King dit que lorsqu’elle a joué Bobby Riggs dans le célèbre match Battle of the Sexes en 1973, elle ne jouait pas seulement pour les femmes mais pour le tennis dans son ensemble. Dans un article pour le Wall Street Journal, King écrit: «Le silence m’aide à visualiser à quoi je veux que le monde ressemble.

Je veux l’inclusion, et les hommes sont vraiment importants pour cela. Les femmes ne sont toujours pas assez payées. Les filles n’ont souvent pas de ligues appropriées. Le réseau des vieux est toujours aussi fort. Les gens viennent vers moi et me disent: «Merci pour ce que vous avez fait pour le tennis féminin.» Mais je me suis battu pour le tennis; Je ne me battais pas uniquement pour les femmes.

Ils n’iraient jamais voir un homme et lui diraient: “Merci pour ce que vous avez fait pour le tennis masculin” – jamais. Lorsque je jouais Bobby Riggs dans la bataille des sexes il y a mille ans, je visualisais et restais très silencieux.

Je me suis imaginé prendre chaque balle, frapper tous les frais généraux, le faire courir – tout faire correctement. Il est important de se taire chaque jour de votre vie pour méditer et réfléchir, car beaucoup de créativité en découle.

Le silence vous garde centré ». King a été l’une des fondatrices pionnières du WTA Tour et sa victoire contre Riggs a été un moment historique non seulement pour les sports féminins mais pour toutes les femmes en général à l’époque. Le match a également été transformé en film hollywoodien récemment.