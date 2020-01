«Je veux m’excuser auprès de Milos parce que j’ai quitté le terrain»

Dans son dixième affrontement avec Milos Raonic, le numéro un mondial. 2 Novak Djokovic a remporté la dixième victoire au Rold Laver Arena mardi soir, battant le Canadien 6-4, 6-3, 7-6 en deux heures et 49 minutes pour atteindre sa huitième demi-finale de l’Open d’Australie.

Djokovic affrontera désormais Roger Federer pour la 50e fois, 13 ans depuis leur première rencontre à Melbourne alors que Novak était encore adolescent. Milos a bien joué dans les quatre premiers matches pour remporter tous les sets et matchs de service, incapable de répéter cela contre Novak qui a créé 16 chances de pause, n’en convertissant que deux et ratant l’occasion de terminer le travail beaucoup plus tôt.

Le Serbe a eu 29 vainqueurs et 14 fautes directes, dominant dans les rallyes et faisant plus qu’assez au retour pour sceller l’affaire en deux sets, même s’il avait besoin d’un bris d’égalité au troisième pour passer au tour suivant.

Le champion en titre a repoussé une chance de pause dans le septième match du premier set et a maintenu la pression sur Milos tout le temps, créant neuf occasions de pause et prenant le dernier pour un 6-4. Servant à 1-2, Milos a repoussé trois occasions de pause pour éviter un revers précoce, en sauvant une autre à 2-3 après une erreur de coup de revers de Djokovic et créant une opportunité rare au retour dans le match qui a suivi.

Novak l’a sauvé avec un bon service et menacé à nouveau sur le service de Milos avant que le Canadien ne frappe un as pour sortir de prison et égaliser le score à 4-4. De retour dans le dixième match, Novak a finalement décroché la pause à la neuvième occasion, devançant après 55 minutes et obtenant un énorme coup de pouce avant le deuxième set.

Ils y ont tous deux concouru à un niveau élevé, frappant plus de vainqueurs que d’erreurs directes, mais avec l’avantage du côté de Djokovic après cinq bonnes prises et une pause qu’il a gagnées. Le Serbe a saisi cette pause dans le quatrième match grâce à un vainqueur de coup droit, se tenant amoureux d’un revers de la ligne gagnante pour cimenter l’avantage et forger une avance de 4-1.

Le champion en titre a survécu à trois égalités au service dans le septième match et a tenu à 15 à 5-3 avec un vainqueur de service pour ouvrir deux sets à aimer le plomb après 100 minutes. Augmentant son niveau dans le troisième set, Milos a réalisé trois prises faciles et créé une chance de pause dans le deuxième match à la suite d’une erreur de revers de Novak qui ne devait pas être refusée, effaçant une chance de pause avec un gagnant de service et tenant avec un as pour garder son servir intact.

Raonic a dû sauver quatre points de rupture dans le 11e match, restant du côté positif du tableau de bord jusqu’à la bris d’égalité que Djokovic a réclamé 7-1 pour sceller l’accord et passer en demi-finale. Après le huitième match du troisième set, Novak a été contraint de quitter le terrain pendant quelques minutes et de changer de lentilles de contact, s’excusant à la fois auprès de Milos et de la foule pour avoir fait cela en dehors du basculement, mais expliquant qu’il avait du mal avec la vue dans un couple précédent. de jeux, devoir remplacer les lentilles dès que possible.

“Je tiens à m’excuser auprès de Milos une fois de plus parce que j’ai dû quitter le terrain en dehors de la pause de transition. Vous ne voyez pas souvent et je m’excuse également auprès de la foule. Ce n’était pas intentionnel ou tactique, c’était quelque chose qui Je devais juste le faire parce que dans ces quelques matchs, je ne voyais pas grand-chose et je devais changer mes lentilles. ”