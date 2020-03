L’Américain Tommy Paul, classé n ° 57 dans le monde, dit qu’il veut divertir les fans quand il joue au tennis et apprend à aimer être sur le terrain tout en jouant au tennis. S’adressant au site Web de l’ATP Tour, Paul, 22 ans, a déclaré: «Je veux que les gens s’amusent à me regarder.

Je veux qu’ils me voient s’amuser et je veux qu’ils aiment le regarder. Je ne veux pas être un gars ennuyeux sur le terrain. Parfois, je suis un peu trop calme et parfois je me mets un peu trop en colère, mais pour la plupart j’aime m’amuser et divertir la foule.

J’avais l’impression qu’il y avait beaucoup d’enfants de mon âge quand j’étais plus jeune qui jouaient les mêmes tournois et pratiquaient aux mêmes endroits que moi et qui se sentaient malheureux quand ils s’entraînaient. J’étais fier de ne pas me sentir misérable sur le court.

Si jamais je sentais que je ne voulais pas être là, [I would] juste gâcher et s’amuser un peu plus avec moi sur le court. Ça a toujours été ma personnalité ». Paul dit que son ascension dans le classement est due à la victoire de plus de matches ensemble.

“Il s’agit de rassembler les matchs. Pour vraiment progresser dans le classement, ce n’est pas [about] gagner un ou deux matchs de suite. Vous devez avoir de bonnes semaines. Vous devez jouer à merveille pendant des semaines entières à la fois et en avoir plusieurs.

C’est mon principal objectif cette année, rassembler des semaines entières de très bon tennis. [I just have to] continuer à faire les bonnes choses, essayer de suivre les mêmes routines que j’avais à la fin de l’année dernière et au début de cette année.

Je suis toujours la même personne, je m’amuse toujours. J’essaye juste de prendre de meilleures décisions ». L’Américain travaille avec un nouvel entraîneur Brad Stine et dit qu’il a également pris plus de responsabilités pour sa carrière, qui porte désormais ses fruits.

“J’ai l’impression que tout est plus confortable pour moi et beaucoup moins de stress. C’est cool. C’est un type de coaching différent de celui auquel j’ai été habitué. Il vit en Californie, je vis dans le sud de la Floride.

Je le fais voler pour faire des semaines d’entraînement en Floride et il vient à tous les tournois avec moi. C’est différent. Je dois faire beaucoup plus de choses par moi-même, mettre en place des pratiques par moi-même parfois quand il n’est pas là dans le sud de la Floride.

Je prends simplement plus d’initiative. J’ai toujours eu l’impression que chez les juniors, vous adorez la bataille. Certaines personnes prospèrent dans ces situations et je ne peux imaginer une meilleure situation pour s’amuser sur un court de tennis que de jouer cinq sets à l’Open d’Australie. C’est là que tout le monde veut être. Si vous n’aimez pas cela, vous ne devriez pas jouer au tennis ».