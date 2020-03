«Je veux que les gens se souviennent de moi pour mon héritage, pas pour les titres que j’ai gagnés»

N ° mondial 2 et Rafael Nadal, 19 fois champion de la Major, a fait tout un parcours au cours des 15 dernières années, d’un coureur d’argile super fin à l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Travaillant régulièrement sur son jeu, Nadal était prêt à s’améliorer et à ajouter différents éléments à son jeu pour défier les joueurs du plus haut niveau, devenant le numéro un mondial.

2 après avoir conquis la première couronne de Roland Garros à 19 ans et ne plus jamais quitter le top 10 malgré de nombreux revers avec blessures. L’Espagnol était déjà finaliste à Wimbledon en 2006, maîtrisant la surface la plus rapide et y remportant le titre deux ans plus tard, suivi de la couronne à l’Open d’Australie en janvier prochain et à l’US Open en septembre 2010, terminant un Grand Chelem de carrière au 24 ans et assurer sa place parmi les immortels du tennis.

Vivant de nombreuses victoires palpitantes mais aussi des défaites, Rafa aimerait rester dans les mémoires pour son héritage et l’exemple qu’il a donné aux joueurs à venir, ne cassant jamais la raquette sur le court et donnant toujours ses 100%.

La semaine dernière, Rafa a remporté le 85e titre ATP à Acapulco, prolongeant sa séquence inégalée à 17 ans avec au moins une couronne ATP sur son décompte et se préparant à un autre assaut à Indian Wells et Miami. “De nombreux tournois m’ont en effet contacté pour rejoindre le terrain mais les choses sont différentes que par le passé.

Pour jouer, je dois être prêt physiquement et mentalement; personne n’a de batteries illimitées. Quand vous êtes jeune, vous avez beaucoup d’énergie mais maintenant vous devez prendre des décisions que parfois vous n’aimez pas et sauter des tournois que vous aimeriez jouer.

À l’avenir, je ne veux pas me souvenir d’un joueur de tennis avec de nombreux titres mais celui qui a laissé un bon exemple pour les garçons et les filles; c’est mon seul objectif. Si une chose que j’aimerais pouvoir dire, c’est que j’ai bien fait, c’est que j’ai transmis des informations positives sur et en dehors du terrain, ce qui me rend très satisfait. ”