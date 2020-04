“Je veux que Roger Federer joue jusqu’à ses 45 ans”

Horacio Zeballos n’a pas grand-chose en commun avec Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray. Cependant, l’Argentin a été l’un des rares joueurs capables de battre Rafael Nadal lors d’une finale sur terre battue, à Vina del Mar en 2013.

Zeballos a remporté son premier titre ATP Masters 1000 Doubles au BNP Paribas Open 2019 avec Nikola Mektić. Ils ont battu Łukasz Kubot et Marcelo Melo, sixièmes têtes de série, en finale. Zeballos est devenu le premier champion de double ATP Masters d’Argentine depuis 1997 après Luis Lobo au Masters de Hambourg.

Dans une récente interview, on lui a posé une question sur l’adversaire le plus coriace qu’il ait jamais affronté. L’Argentin a donné une réponse nuancée à cette question concernant l’adversaire le plus coriace. «Sans aucun doute, c’est Djokovic. Il est le plus complet, le plus rapide et répond au service avec une grande facilité.

Je pense que contre Roger il serait possible de lui donner plus de combat dans certains matchs et Nadal [who he defeated in a final in Chile in 2013] fluctue parfois en qualité et en intensité entre les surfaces, alors je choisis Novak ».

Cependant, il a beaucoup de respect pour Roger Federer: «Pour moi, je veux que Federer joue jusqu’à l’âge de 45 ans, il est unique, mais je reste fidèle à Djokovic. Je pense qu’il dépassera les records de Roger, mais j’espère qu’il me trompe. “

Le jeu tout terrain de Federer et son style de jeu polyvalent impliquent un jeu de jambes et un tir exceptionnels. Efficace à la fois comme joueur de base et volleyeur, son apparente facilité et son mouvement efficace sur le terrain ont rendu Federer très populaire parmi les fans de tennis.

Le Swiss Maestro a reçu le tour Sportsmanship Award 13 fois et a été nommé Joueur de l’année ATP et Champion du monde ITF à cinq reprises.