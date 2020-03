“Je veux qu’on se souvienne de moi comme quelqu’un qui a laissé un bon exemple”

Rafael Nadal est revenu à la victoire d’un tournoi Atp à l’Open du Mexique à Acapulco, un tournoi qui a vu l’Espagnol triompher pour la troisième fois, mais le premier sur un terrain dur. Le numéro 2 mondial a littéralement dominé à Acapulco, où il n’a perdu aucun set.

Grâce à cette victoire, le 19 fois champion du Grand Chelem rejoint le club des joueurs de tennis qui ont remporté plus de 100 tournois ATP dans toutes les catégories. En fait, il convient de noter que Nadal a remporté 85 tournois en simple tandis que les 16 autres tournois proviennent de doubles, mixtes et de la Coupe Davis.

En Majors, Nadal a remporté un record de douze titres de l’Open de France, quatre titres de l’US Open, deux titres de Wimbledon et un titre de l’Open d’Australie, et remporté au moins un Grand Chelem chaque année pour un record de dix années consécutives. Lors d’une récente interview, l’ancien numéro 1 mondial a révélé son désir de laisser un héritage durable: «À l’avenir, je ne veux pas me souvenir d’un joueur de tennis qui a remporté de nombreux titres, mais d’avoir laissé un bon exemple aux garçons et les filles », a-t-il dit.

«C’est mon seul objectif, alors gagner ou perdre fait partie du sport en général. Si une chose que j’aimerais pouvoir dire, c’est que j’ai bien fait, c’est que j’ai transmis des choses positives sur et en dehors d’une piste et cela me rend très satisfait de ma part ». Nadal retournera au tribunal d’Indian Wells et de Miami devant sa terre battue bien-aimée.