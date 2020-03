Il n’y a pas de paix pour Andy Murray. Le Scotsman pourrait subir une chirurgie supplémentaire de la hanche dans les prochaines semaines. Selon ce que rapporte la ‘BBC’, l’ex numéro 1 mondial devra décider d’intervenir pour éliminer une calcification osseuse sur l’élément en titane inséré dans l’opération qui a eu lieu l’année dernière après l’Open d’Australie.

“Je veux rejouer au Slams”, a déclaré Murray à la BBC. «C’est ce que j’ai manqué ces dernières années. Manquer l’Open d’Australie pour moi cette année a été difficile. À la fin de la saison dernière, je commençais à bien jouer, je me sentais bien et c’est arrivé. “

“Je suis devenu assez pessimiste sur les délais, les problèmes et tout ça à cause de ce qui s’est réellement passé et de ce qui m’a été dit”, a-t-il ajouté. «Je ne veux pas dire que je serai certainement à Miami, mais il y a aussi la possibilité que je doive faire quelque chose.

Nous n’aurons qu’à voir. “Fin novembre 2019, un documentaire télévisé, Andy Murray: Resurfacing, a été publié sur la plate-forme Amazon Prime, détaillant les différentes tentatives de Murray pour surmonter sa blessure à la hanche sur une période de deux ans à compter de sa défaite à Wimbledon en 2017 pour sa victoire en double au Queen’s Club en 2019.

Fin décembre, l’équipe de Murray a confirmé que la blessure pelvienne qui avait réduit sa participation à la Coupe Davis l’empêcherait également de participer au prochain Open d’Australie 2020 et à la première Coupe ATP.