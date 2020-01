La championne en titre de l’Open d’Australie, Naomi Osaka, est connue pour ses réponses franches et son humour impassible lors des conférences de presse. Et la joueuse japonaise a ravi la presse avec quelques bonnes réponses quand elle leur a parlé à Melbourne avant l’Open d’Australie.

Osaka, qui a récemment déclaré avoir rencontré l’an dernier la superstar de la pop Beyonce, a été interrogée sur la personne célèbre qu’elle aimerait rencontrer ensuite et elle a répondu: «Je veux rencontrer (Barack) Obama. Mais est-ce qu’il compte comme une personne célèbre? J’ai l’impression que c’est un manque de respect ».

Osaka a également été interrogée sur l’un de ses plus grands rivaux pour le titre de l’Open d’Australie – N ° 1 mondial et Ash Barty, favorite locale – et si elle surveillait la forme de championne de l’Open de France. Osaka a répondu: «Quelle était la question? Pardon.

Je suis juste coincé sur ce truc de “monitoring”, comme j’ai des écrans de ses matchs ou quelque chose? Je ne sais pas, ouais. “Osaka débute sa campagne en Australie lundi contre Marie Bouzkova. Elle a remporté le titre de l’Open d’Australie l’an dernier, battant Petra Kvitova en finale en trois manches serrées.

Elle a également remporté l’US Open en 2018 avec une victoire sur Serena Williams en finale en deux sets. Après des difficultés de forme depuis l’Open d’Australie, Osaka a redécouvert sa forme vers la fin de l’année. Elle a remporté 2 tournois d’affilée et était sur une séquence de 14 victoires consécutives qui s’est terminée plus tôt ce mois-ci par une défaite contre Karolina Pliskova en demi-finale à Brisbane.