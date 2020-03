“Je veux rester invaincu toute la saison”

Après l’Open d’Australie, Novak Djokovic a décidé de participer au tournoi ATP 500 à Dubaï où il est arrivé en finale après avoir annulé trois balles de match en demi-finale contre Gael Monfils (quinzième match remporté par Nole dans sa carrière en sauvant la balle de match) .

En finale, il a battu Stefanos Tsitsipas 6-3 6-4. “Nole” a confirmé son invincibilité en 2020 avec un bilan de 18 victoires et zéro défaite. En 2011, le champion serbe a remporté dix tournois, dont des victoires en tournoi du Grand Chelem à l’Open d’Australie, à Wimbledon et à l’US Open.

Djokovic a également décroché un record de cinq titres ATP World Tour Masters 1000, et établi un nouveau record pour le plus grand prix gagné en une seule saison sur l’ATP World Tour (12 millions de dollars). «Eh bien, l’un des objectifs est de rester invaincu toute la saison.

Non, je plaisante.”. Novak rit. “J’essaie de saisir le moment et d’apprécier où je suis”, a déclaré Djokovic après sa victoire à Dubaï. «Je pense que cela a été l’un des meilleurs départs de toutes les saisons que j’ai eues dans ma carrière.

Je me sens bien sur le court. J’ai joué un excellent tennis sur les courts en dur. C’est ma surface la plus réussie et préférée. Je suis juste reconnaissant de bien jouer, de me sentir bien. J’ai gagné de nombreux matchs d’affilée.

J’essaierai de continuer cette course. Il est juste trop tôt pour parler de la durée de cette course, des calculs. J’essaie de ne pas penser aux prédictions. J’essaie de me concentrer sur ce que je dois faire avec moi-même et mon équipe afin de prospérer tous les jours, afin d’essayer de jouer du mieux que je peux à chaque match. C’est l’objectif principal. ”