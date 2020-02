“Je veux sortir et battre des records”, déclare Stefanos Tsitsipas après avoir défendu le titre de Marseille

Stefanos Tsitsipas a remporté deux titres consécutifs à l’Open 13 Provence en écartant Felix Auger-Aliassime en finale à Marseille.

La deuxième tête de série a été clinique alors qu’il a battu l’adolescent 6-3, 6-4 en une heure et 26 minutes pour soulever le cinquième trophée ATP Tour en simple de sa jeune carrière.

MARSEILLE DÉFENDUE 🏰 @ StefTsitsipas conserve un titre pour la première fois de sa carrière, battant Auger-Aliassime 6-3 6-4 pour remporter l’Open13 pour une deuxième année consécutive! pic.twitter.com/baR2zMk5C8

– Tennis TV (@TennisTV) 23 février 2020

Le Grec était toujours dans l’ascendant et il a cassé Auger-Aliassime dans le quatrième match du premier set. Il a ensuite cassé dans le cinquième match du deuxième set, mais le Canadien a riposté immédiatement seulement pour que Tsitsipas devance de nouveau lors du prochain match.

“J’ai joué une bonne qualité de tennis aujourd’hui et j’ai montré à tout le monde ce dont j’étais capable”, a déclaré Tsitsipas. “Bien servir, bien rentrer, juste être là derrière chaque balle, exécuter, dominer et être intelligent dans ma prise de décision.”

Il a ajouté: «J’ai bien fait mentalement. Je n’ai pas craqué quand j’étais sous pression. “

Le joueur de 21 ans est le premier homme depuis Thomas Suqvist de Suède en 1998 à remporter deux titres consécutifs à Marseille.

“Je sais [Thomas] assez bien », at-il dit. «Il était notre capitaine de la Coupe Laver… C’est un gars vraiment sympa. Je suis vraiment content de pouvoir battre des records et faire partie de certains records. C’est ce qui me fait avancer dans le sport.

«Cela me donne faim de plus, en général. Je veux sortir et battre des records et faire des choses que les autres n’ont pas encore faites. C’est ce qui définit ma personnalité. “

