Je veux sortir selon mes conditions

La star du tennis italien Fabio Fognini dit qu’il veut sortir selon ses propres conditions et qu’il appellera cela une carrière lorsqu’il commencera à sentir que son jeu est en déclin. Fognini, classé n ° 11 mondial, a connu sa meilleure saison sur le Tour l’an dernier mais il ne lui reste pas beaucoup de temps car il aura 33 ans le mois prochain.

L’Italien a remporté son premier titre de Masters à Monte-Carlo l’année dernière, avant de se hisser au 9e rang mondial en juillet. “Non. Je voudrais arrêter quand je suis encore compétitif, selon mes conditions. Je ne me vois pas être classé aux alentours de 80-90 dans le monde et jouer à Challengers pour essayer de monter dans le classement”, a déclaré Fognini à Corriere.

Fognini a également révélé qu’il allait sauter les Jeux olympiques de Tokyo du Comité International Olympique décidé de procéder aux Jeux d’été cette année. La tournée a été suspendue jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus, tandis que les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés à 2021.

“Je ne serais pas allé aux Jeux olympiques de Tokyo cette année. Ma plus grande crainte n’est pas de contracter le virus, mais de le transmettre. Je ne suis plus seul. Je suis papa et mari”, a déclaré Fognini. Fognini, neuf fois champion de l’ATP, n’a pas connu un très bon début de saison 2020.

Après avoir disputé les huitièmes de finale à l’Open d’Australie, l’Italien a récupéré deux sorties consécutives à Rotterdam et Dubaï. Le joueur de 32 ans a mis fin à sa séquence de trois défaites consécutives lors d’un tour de qualification pour la Coupe Davis après avoir battu le sud-coréen Duck-hee Lee.