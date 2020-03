“Je viens de me décevoir” – Stefanos Tsitsipas sur une mauvaise performance au Grand Chelem

Stefanos Tsitsipas a tous les outils nécessaires pour devenir la prochaine grande chose au tennis. Le numéro 6 mondial a déjà remporté cinq titres en simple sur le circuit ATP et atteint dix finales. Cependant, la seule chose qui lui manque est un bon record du Grand Chelem.

Sa meilleure performance jusqu’à présent a été une demi-finale à l’Open d’Australie 2019. En fait, il s’est souvent retrouvé malchanceux sur la grande scène, où plusieurs joueurs de rang inférieur le surpassent.

La star grecque a dévoilé sa malchance lors des tournois du Grand Chelem.

Wimbledon 2019

Qu’a dit Stefanos Tsitsipas?

Voici ce que Tsitsipas avait à dire sur son record du Grand Chelem –

J’ai eu un très mauvais match à Wimbledon, ce qui n’a pas eu de chance pour moi. J’ai joué beaucoup de matchs l’année dernière. Ce mauvais match s’est produit à Wimbledon contre Thomas Fabbiano (s’inclinant en cinq sets au premier tour). Je n’étais pas très content de moi-même, j’ai de grandes attentes envers moi-même. Wimbledon est un tournoi que j’aime jouer. Je viens de me décevoir. “

Savoir plus – «Novak Djokovic fait immédiatement pression» – Stefanos Tsitsipas

US Open 2019

Après avoir parlé de Wimbledon, Stefanos a également parlé de ses performances à l’US Open –

Je ne sais vraiment pas quoi dire de l’US Open. Je pense que je n’ai pas eu de chance non plus avec le tirage à l’US Open. J’ai joué Andrey Rublev, qui était en pleine forme à cette époque. J’avais l’impression que nous étions tout à fait égaux à ce moment particulier. Il n’y avait que quelques points que je n’ai pas joué correctement, et il a utilisé le dessus et a gagné en quatre sets. C’était un match sur lequel j’étais un peu stressé. J’ai eu une mauvaise défaite à Wimbledon. Cela m’a beaucoup affecté. Mais malgré cela, je n’ai pas vraiment joué un mauvais premier tour à l’US Open. “

Pensez-vous que Stefanos Tsitsipas remportera enfin son premier grand chelem cette année?