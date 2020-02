«Je vis à dix minutes de Delray Beach, je jouerai ici pendant des années»

Reilly Opelka, 22 ans, est de retour dans le top 40 après avoir remporté le deuxième titre en carrière à Delray Beach, surmontant deux obstacles difficiles pour rentrer chez elle avec un trophée. Cela ne devrait pas prendre longtemps, car Reilly vit à une dizaine de minutes du stade, appréciant cet événement en grand temps et y revenant plusieurs fois à l’avenir.

Ce fut une journée difficile au bureau pour l’un des meilleurs serveurs du jeu, avoir dû enregistrer une balle de match contre Milos Raonic dans une demi-finale retardée par la pluie, prendre quelques heures pour se reposer et affronter Yoshihito Nishioka en finale .

Après plus de quatre heures de jeu, Opelka a décroché les deux en trois sets pour célébrer la couronne, repoussant quatre chances de pause sur six et dynamitant près de 50 as pour franchir la ligne d’arrivée et devenir champion. S’exprimant après la victoire contre Nishioka, Reilly a déclaré qu’il aimait beaucoup plus ces conditions que celles de New York où il avait remporté le titre il y a un an, luttant un peu contre le vent mais faisant toujours assez pour aller jusqu’au bout et décrocher le trophée.

“Je suis incroyablement fier de la façon dont j’ai remporté deux matches aujourd’hui; je savais que la journée allait être brutale”, a déclaré Opelka. “Comme prévu, c’était très difficile contre Milos, c’était un match physique et le dernier joueur que vous voulez affronter lorsque vous êtes fatigué est Yoshihito Nishioka.

Contre Yoshihito, je suis resté concentré et j’ai pris deux pauses dans le set final, ce qui n’arrive qu’une fois en dix ans dans mon cas. Physiquement, je me sentais assez bien; J’étais d’accord avec le fait que nous aurions pu jouer plus de tennis s’il avait reculé.

J’adore jouer à la maison; ma maison est à dix minutes du stade. Je suis ici depuis dix ans; Je suis très à l’aise de jouer ici. Ça va être un événement que je joue beaucoup pour le reste de ma carrière juste parce que je prévois de rester dans le sud de la Floride.

Les conditions étaient très différentes la semaine dernière à New York, à l’intérieur, mais beaucoup plus lentes. Ce sont de bien meilleures conditions pour jouer contre Nishioka et j’ai fait du bon travail. ”