Je vois les Jeux Olympiques comme presque impossibles

L’ancien numéro 2 mondial Alex Corretja dit qu’il pense qu’il serait impossible que les Jeux Olympiques se déroulent dans le scénario actuel. Selon Marca, Corretja, finaliste de l’Open de France à deux reprises, a déclaré: “Je considère les Jeux comme presque impossibles, comment les athlètes seront classés en centaines de sports dans lesquels les épreuves préliminaires et les épreuves préparatoires ne peuvent pas être terminées. . “

Bien que les officiels japonais aient déclaré plus tôt cette semaine que les Jeux se dérouleront comme prévu, il semble de plus en plus probable que les Jeux ne pourront pas se dérouler conformément au calendrier, de nombreux événements sportifs dans le monde étant annulés – y compris les événements qui sont liés aux critères de qualification pour les JO.

Pendant ce temps, Corretja a également parlé de la façon dont il passe son temps ces jours-ci et des changements dans le calendrier du tennis. “Nous devons avoir beaucoup de patience, c’est ce que nous devons faire. A travers les réseaux sociaux j’essaye d’être connecté avec les gens et nous faisons une heure d’exercice via Instagram en direct Voyons ce qui se passe avec la nouvelle date de Roland Garros, je Je ne suis pas aussi clair sur ce qu’ils feront avec les points.

C’est une semaine après l’US Open. Je pense qu’ils savaient que ce n’était pas la meilleure date, mais plutôt que d’annuler, ils ont préféré mettre cette date. “Le conseil de Corretja aux autres athlètes est de rester à la maison autant que possible et de s’entraîner de la maison dans la mesure du possible.

“Je crois que les emplois qui sont évitables doivent être conservés à la maison. Je comprends que les athlètes doivent continuer leur travail mais avec tout le respect que j’ai pour mes collègues, je pense que c’est évitable. Je crois sincèrement qu’ils devraient rester à Accueil”