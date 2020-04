“Je voudrais dire au revoir à Madrid”

Carla Suarez il passe la crise des coronavirus en aidant ceux qui en ont le plus besoin à Las Palmas de Gran Canaria, attendant “comment la pandémie de COVID-19 évolue” et une saison qu’il avait programmée comme adieu professionnel, un au revoir qu’il veut Faites-le “sur la piste” et, si ça ne peut pas être en 2020, je choisirais de le faire à Madrid l’année suivante.

“Je suis arrivée par miracle parce que je suis arrivée le 14 mars”, a expliqué la joueuse canarienne, dans sa ville natale depuis que l’état d’alarme a été décrété. Le numéro six mondial en 2016 aide quatre heures par jour du lundi au vendredi à la banque alimentaire de Las Palmas, qui dessert “de nombreuses familles en difficulté”.

La crise des coronavirus maintient la compétition stoppée, jusqu’en juin annulée dans la WTA, en une année de prévisions difficiles pour lesquelles Carla avait annoncé son retrait. “La décision est ferme mais j’aimerais voir un peu comment évoluer ces mois de l’année et je Je voudrais dire au revoir sur un court de tennis “, a-t-il affirmé dans une interview à «Tiempo de Juego» de Cadena Cope.

“Si cela ne peut pas être cette année, alors à la fin de 2020, je prendrais une décision et décider où dire au revoir “, at-il ajouté. Lors du choix d’un endroit où se terminer 2021, le canari n’a pas hésité. “Madrid, évidemment, car c’est le tournoi à domicile et c’est un gros tournoi. J’aime vraiment ça et j’aimerais pouvoir dire au revoir ici à la maison “, a-t-il déclaré.

Pendant ces jours, Suarez Il “s’entraîne” pour le Mutua Madrid Open Virtual Pro, un cybertorneum caritatif qui débutera ce lundi 27 avril, et où les îles Canaries devront s’affronter devant Karolina Pliskova, Belinda Bencic et Fiona Ferro au sein du Groupe 1.

