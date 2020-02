Il n’a peut-être pas connu les débuts les plus réussis de sa campagne 2020, mais l’Indien Sumit Nagal est optimiste et confiant pour le reste de la saison. Parlant de jouer à Pune en 2018 puis de revenir cette année, Nagal a déclaré: «Quand je suis venu ici l’année dernière, je n’ai même pas participé au tournoi, pas même de qualification.

Mais cette année, être dans le tableau principal me fait du bien. L’année dernière a été bonne, beaucoup de bons tournois et beaucoup de bons matchs. En venant ici, les qualifications en 2018 étaient une bonne sensation. 2019 pas tellement mais maintenant cette année je me sens encore mieux ».

Avec beaucoup de joueurs venus à l’événement cette année, la compétition est élevée, mais Nagal n’est pas dérangé par le défi. “Je suis impatient d’y être. J’ai hâte de jouer mon premier tour chaque fois que j’en ai l’occasion. Pour moi, celui qui vient, ce sera un bon match, une bonne occasion de jouer ici et de lutter pour les points ATP ».

Qu’en est-il du calendrier après ce tournoi, il a déclaré: «J’essaie de jouer à Dubaï, puis à la Coupe Davis et ensuite à Indian Wells, puis peut-être à un Challenger puis à Miami. Ensuite, je commence sur terre battue, tout commence par la première semaine d’avril sur terre battue, sauf si je prévois de jouer en Amérique du Sud, ce que je ne suis pas ».

Qu’en est-il de ses objectifs pour le reste de la saison 2020? «Je voudrais viser à terminer autour de 60-70 dans le classement ATP. Ce serait bien ».