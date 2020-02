“Je voulais avoir une excuse pour envoyer un message à Novak Djokovic” – Sofia Kenin

La brise américaine de tennis Sofia Kenin a fait sa percée en Grand Chelem en Australie aux côtés du «Roi de Melbourne» Novak Djokovic. Il est invaincu en finale de Melbourne et détient un record sans précédent de huit titres de l’Open d’Australie.

Le Serbe Djokovic a remporté son premier titre de l’Open d’Australie en 2008, après avoir cassé la séquence de Roger Federer d’atteindre la finale du Grand Chelem. Et c’est 2020, le Serbe continue de décrocher des titres majeurs et de hausser la barre de domination. C’est l’occasion de toute une vie de gagner un titre majeur avec un joueur légendaire du sport.

De plus, remporter la majeure de Melbourne avec Djokovic est un moment de fierté pour un joueur de la WTA.

Kenin était enracinée pour Novak en finale et elle était ravie de partager la scène avec lui. Elle était désespérée de lui envoyer des textes de félicitation lors de sa victoire.

Novak Djokovic et Sofia Kenin

Sofia Kenin sur la victoire de Novak Djokovic

«Il a commencé à me suivre à Melbourne. Et nous avons parlé un peu. Nous avons eu une conversation après avoir gagné tous les deux. Je suis tellement content qu’il ait gagné. Je me souviens des finales quand il jouait. Je l’encourageais parce que je voulais avoir une excuse pour lui envoyer un message », a déclaré le numéro sept mondial Kenin.

«Félicitez-le et tout ça. Oui, je pense que c’est génial. Je suis super excité. Jolies photos de moi et Djokovic côte à côte avec les trophées. C’est bon.” elle a ajouté.

La championne en titre de l’Open d’Australie Sofia Kenin a perdu contre Elena Rybakina aux Emirats Arabes Unis. C’était une (2) 6-7, 6-3, 6-3 défaite lors de la première manche des championnats de tennis de Dubaï.

Une demi-douzaine de doubles fautes dans le match a perturbé son flux. Kenin était l’un des favoris pour le titre, mais les cinq têtes de série se sont avérées bouleversées au premier tour. Elle joue également en double aux côtés de Bethanie Mattek-Sands et se qualifie pour les pré-quarts de finale à Dubaï.

Avec Kenin, les têtes de série Elina Svitolina et Belinda Bencic sont exclues du tournoi. Jennifer Brady a battu l’Ukrainienne Svitolina et le champion en titre Bencic s’est rendu à Anastasia Pavlyuchenkova.

