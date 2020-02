«Je voulais être comme David Ferrer. Il est le meilleur des humains

Alors que de nombreux joueurs grandissent en voulant être comme Roger Federer, Novak Djokovic ou Rafael Nadal, Pedro Martinez Portero, 22 ans, dit qu’il a toujours voulu être comme l’ancien numéro 3 mondial David Ferrer, qu’il considère comme le meilleur être humain du planète.

Dans une interview accordée à Yosoynoticia, Portero, qui a remporté son premier match nul du Grand Chelem de l’Open d’Australie cette année, a déclaré: “J’ai toujours voulu être comme David Ferrer, il est le meilleur des humains.” Parlant de sa bonne forme cette année qui lui a également permis de gagner des matchs à Cordoue et à Buenos Aires, Portero a déclaré: “Le tennis est un sport très strident, il y a des gens qui gagnent des matchs très souvent et qui connaissent des moments difficiles.

Dans ce cas, vous devez essayer de faire changer les choses, et quand elles fonctionnent, vous devez essayer de les garder ainsi. Je ne sais pas si je joue de mon mieux, mais c’est vraiment très bon. “Lors de sa transition du circuit ATP Challenger au circuit ATP World Tour, Martinez dit:” Le circuit Challenger est très, très dur .. .

de nombreux top 100 vont jouer ces tournois et ont du mal à gagner. J’ai déménagé de Jávea à Valence et j’ai eu une très bonne pré-saison, travaillant dur et la vérité est que cela porte ses fruits. “Le Martínez de 22 ans a travaillé plus tôt avec Javi Ferrer, frère de l’ancien numéro un mondial.

3 Ferrer et également l’entraîneur principal de l’Académie où il s’est entraîné plus tôt et il travaille maintenant avec Daniel Gimeno-Traver et Sergio Gallego à l’Académie Lozano-Altur. “Je me sens très bien. J’ai dû conclure mon séjour à la Ferrer Academy et maintenant je suis dans une très belle nouvelle étape.

Dani sera avec moi à Rio et Sergio en Argentine, à Cordoue et à Buenos Aires. Je n’aime pas me fixer d’objectifs, j’aime aller au quotidien avec le courant. J’espère continuer avec ce niveau. “Classé n ° 142 au monde, Martinez dit également qu’il aime s’assurer qu’il signe des autographes avec les fans aujourd’hui car il était également très heureux quand il a pu obtenir des autographes de joueurs quand c’était un jeune.

“Je l’aime beaucoup, c’est très bon de consacrer du temps aux enfants, je me souviens quand j’étais petit et j’étais très excité (j’ai eu des autographes) avec David Ferrer, Rafa Nadal et presque tous les Espagnols. A tous les ceux que j’ai rencontrés, j’ai toujours pris une photo avec eux.

Maintenant en tant que professionnel, je m’entends avec Pablo (Andújar), Albert (Ramos), Marcel (Granollers), Marc (López), Jaume Munar. et avec David (Ferrer) quand il était à l’académie, ils sont tous amis. C’est toujours un plaisir d’être avec eux. ”