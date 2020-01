Je voulais garder ça bas contre Denis Shapovalov

Le Hongrois Marton Fucsovics ne voulait pas être trop excité sur le terrain contre Denis Shapovalov du Canada alors qu’il se concentrait sur la clôture du match après avoir pris les devants. Fucsovics, classé n ° 67 au monde, a envoyé le n ° mondial

13 Shapovalov sort de l’Open d’Australie après avoir remporté une victoire 6-3 6-7 (7) 6-1 7-6 (3) le jour de l’ouverture à Melbourne Park. “Ce fut un très bon moment, l’une de mes plus grandes victoires de ma carrière”, a déclaré Fucsovics à propos de sa victoire sur Shapovalov, selon le site Web du tournoi.

«J’ai essayé de le garder [my emotions] bas et se concentrer uniquement sur le point suivant, mais quand c’était le bris d’égalité dans le quatrième set et que j’ai pris la tête 5-2, bien sûr, tout est sorti de moi. Et je voulais vraiment gagner ce match. “

Fucsovics, 27 ans, a battu Shapovalov six fois au cours du match et n’a perdu son service qu’une seule fois en route vers une victoire en quatre sets en plus de trois heures de jeu. “Nous travaillions beaucoup sur mon service, et je pense que tout le monde pouvait voir que mon service s’était beaucoup amélioré”, a ajouté Fucsovics.

«J’ai perdu mon service une fois dans le match et je pense que c’était la clé, je servais très bien et j’ai joué agressivement quand j’en avais besoin. Tout fonctionnait bien aujourd’hui. “Fucsovics affrontera le vainqueur du match entre la star montante italienne Jannik Sinner et le qualifié australien Max Purcell.