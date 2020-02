“Je voulais m’exciter en cassant ma raquette” – Daniil Medvedev après la fusion à l’ATP Marseille 2020

La mauvaise course sur le circuit ATP pour Daniil Medvedev se poursuit au mois de février. Après avoir affronté Jannik Sinner lors du match d’ouverture de l’Open 13 Provence, tête de série à Marseille, Medvedev a été bouleversé en quart de finale. Il a subi une défaite unilatérale 6-4, 6-0 face au favori de la maison, Gilles Simon.

Le numéro cinq mondial Medvedev était mécontent de sa mauvaise performance en France. Il était frustré après avoir abandonné le premier set et a commencé à frapper son sac avec sa raquette une fois qu’il s’était assis sur le banc. De plus, le finaliste de l’US Open en titre a joué un mauvais match sur ses services.

“Ce n’était pas bon. Je voulais m’exciter en cassant ma raquette mais, comme vous l’avez vu, cela n’a pas fonctionné. Cela m’inquiète, oui et non, car il m’est déjà arrivé de me reposer avant Indian Wells », a déclaré Daniil Medvedev après sa perte.

«Ça m’énerve» – Gilles Cervara sur le comportement de Daniil Medvedev sur le court

Jeudi, après avoir vaincu l’adolescent Jannik Sinner 1-6, 6-1, 6-2, l’entraîneur de Medvedev, Gilles Cervara, était ennuyé par son gameplay et, par conséquent, il a quitté la zone d’équipe pendant le match. Son entraîneur n’a pas apprécié son comportement à certains moments du match.

Daniil Medvedev

“Quand je vois Daniil avec ce genre d’attitude, cette énergie pendant le premier set, pleurant tous les points perdus, ça m’énerve”, a déclaré Cervara à L’Equipe.

«Je me suis dit:« Il doit réagir. Soit c’est lui, soit moi. »C’était moi. Je ne voulais pas soutenir ce comportement à ce stade. Sachant que s’il continuait comme ça, il se dirigeait droit vers un mur. »

Son entraîneur estime que Medvedev, 24 ans, n’est pas assez mûr pour impliquer certaines choses dans son jeu. “À un moment donné, il y a des choses qui ne correspondent pas à son niveau et à son âge”, a ajouté Cervara. Il a continué à parler de son comportement lors du Cincinnati Open 2019.

«J’espérais secrètement que cela le ferait réagir. Je ne voulais pas attendre plus longtemps et me rappeler une fois à Cincinnati où nous nous sommes criés dessus du côté de la cour. Cette fois, je viens de me lever », a ajouté son entraîneur.

Réponse de Medvedev

Le Russe Daniil Medvedev n’a pas trop dérangé lorsque son entraîneur a quitté sa loge au milieu de son match jeudi. Après sa victoire en match contre Sinner, ils n’ont pas discuté de ce sujet.

Daniil Medvedev

“Avec mon comportement sur le terrain, même si ma boîte entière était partie, j’aurais dit «OK». Il avait raison. En même temps, cela m’a permis de retrouver ma bonne énergie. Parce qu’après, je n’ai pas dit un mot », a déclaré Medvedev.

Après avoir connu un été américain en plein essor en 2019, la forme de Daniil sur le circuit professionnel s’est détériorée. Et il n’a toujours pas retrouvé son rythme perdu sur la piste ATP depuis le Paris Masters.