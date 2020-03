Jelena Dokic frappe à ceux qui se livrent à l’achat de panique

L’ancienne n ° 4 mondiale Jelena Dokic a frappé ceux qui s’adonnent à l’achat de panique et à la thésaurisation pendant les moments difficiles que traverse le monde entier en ce moment. Dans un article sur son compte Instagram, Dokic a comparé les scènes aux jours de guerre qu’elle avait vus, la seule différence étant qu’à cette époque, les supermarchés étaient vides parce qu’il n’y avait pas de nourriture et non parce que les gens achetaient de la panique.

“C’est absolument terrible et pas nécessaire et je ne sais pas si je suis plus en colère ou plus triste.

En tant que personne qui a vu la guerre et être réfugiée plus d’une fois, en tant que personne qui a vraiment vu à quoi elle ressemble quand il n’y a pas de nourriture dans les magasins, non pas parce que les gens achètent trop mais parce qu’il n’y a pas de nourriture dans tout le pays, en tant que quelqu’un qui a eu faim plusieurs jours et nuits, comme quelqu’un qui n’avait pas d’argent pour acheter de la nourriture et comme quelqu’un qui faisait la queue pendant des heures à 4 heures du matin dans un froid glacial comme un enfant pour pouvoir obtenir un petit morceau de pain et avait pas d’électricité et de chauffage quand il faisait -20 dehors, croyez-moi ce que nous faisons maintenant n’est pas nécessaire.

En fait, c’est inconsidéré, gourmand, grossier et dégoûtant. Nous traversons une période difficile et sans précédent, mais il y a plus qu’assez de nourriture et de fournitures pour faire le tour pendant des années et nous en avons assez pour nourrir tout le monde.

Cet achat de panique ne fait que s’accumuler et toutes ces personnes qui ont acheté tant de nourriture et ne me lancent même pas sur le papier hygiénique, en ont acheté plus qu’assez pendant des mois et même des années. C’est une blague.

Avec cela, tous ces gens ont montré à quel point ils étaient avides et méchants. Au lieu d’être si égoïstes, certaines de ces personnes devraient surveiller les personnes âgées et les personnes handicapées et les aider à acheter de la nourriture et tout ce dont elles ont besoin car elles ont toutes raté leur coup et elles le font durement en ce moment et sont les plus vulnérables.

Arrêtons d’être égoïstes et unissons-nous et restons unis pour traverser cela, nous allons passer à travers, mais en attendant, aidons ceux qui ont besoin d’aide et au lieu de faire les nouvelles pour se battre entre eux dans les supermarchés, faisons les nouvelles pour aider les personnes vulnérables et s’unir.

Soyez gentils les uns envers les autres et restez forts, en bonne santé et en sécurité pour tous.

😔😔😔😔🙏🙏🙏🙏😢😢😢😢😢

#corona #coronavirus #virus #ensemble #unité # covid_19 #covid # covıd19 #australia #melbourne #greed #selfish #greedy #unkind #bekind #helpeachotherother #dotherightthing #emptyshelves #notok #stophoarding #stophoardingtoopapier #wewillis # #stoppanicbuying

C’est absolument terrible et pas nécessaire et je ne sais pas si je suis plus en colère ou triste.

En tant que personne qui a vu la guerre et être réfugiée plus d’une fois, en tant que personne qui a vraiment vu à quoi elle ressemble quand il n’y a pas de nourriture dans les magasins, non pas parce que les gens achètent trop mais parce qu’il n’y a pas de nourriture dans tout le pays, en tant que quelqu’un qui a eu faim plusieurs jours et nuits, comme quelqu’un qui n’avait pas d’argent pour acheter de la nourriture et comme quelqu’un qui faisait la queue pendant des heures à 4 heures du matin dans un froid glacial comme un enfant pour pouvoir obtenir un petit morceau de pain et avait pas d’électricité et de chauffage quand il faisait -20 dehors, croyez-moi ce que nous faisons maintenant n’est pas nécessaire.

En fait, c’est inconsidéré, gourmand, grossier et dégoûtant. Nous traversons une période difficile et sans précédent, mais il y a plus qu’assez de nourriture et de fournitures pour faire le tour pendant des années et nous en avons assez pour nourrir tout le monde. Cet achat de panique n’est que de la thésaurisation et toutes ces personnes qui ont acheté tant de nourriture et qui ne me font même pas commencer le papier toilette, en ont acheté plus que suffisant pendant des mois et même des années. C’est une blague.

Avec cela, tous ces gens ont montré à quel point ils étaient avides et méchants. Au lieu d’être si égoïstes, certaines de ces personnes devraient surveiller les personnes âgées et les personnes handicapées et les aider à acheter de la nourriture et tout ce dont elles ont besoin car elles ont toutes raté leur coup et elles le font durement en ce moment et sont les plus vulnérables.

Arrêtons d’être égoïstes et unissons-nous et restons unis pour traverser cela, nous allons passer à travers, mais en attendant, aidons ceux qui ont besoin d’aide et au lieu de faire la une pour se battre les uns avec les autres dans les supermarchés, faisons la nouvelle pour aider les personnes vulnérables et s’unir.

Soyez gentils les uns envers les autres et restez forts, en bonne santé et en sécurité pour tous. 😔😔😔😔🙏🙏🙏🙏😢😢😢😢😢 #corona #coronavirus #virus #ensemble #unité # covid_19 #covid # covıd19 #australia #melbourne #greed #selfish #greedy #unkind #bekind #helpeachother #dotherightthing #emptyshelves # notok #stophoarding #stophoardingtoiletpaper #wewillgetthroughthis #sad #angry #stop #stoppanicbuying

Un post partagé par Jelena Dokic 🇦🇺🇦🇺🇦🇺 (@dokic_jelena) le 21 mars 2020 à 02h12 PDT