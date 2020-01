Jelena Ostapenko révèle la raison pour laquelle elle a disputé l’Open d’Australie 2020 malgré une tragédie personnelle

Il y a moins de dix jours, la joueuse de tennis lettone Jelena Ostapenko est devenue un retrait de dernière minute à l’Open d’Auckland 2020, en raison du décès de son père. De Nouvelle-Zélande, elle s’est envolée pour la Lettonie pour les funérailles, en quelques jours de vol, elle est montée à bord d’un autre avion et a atterri à Melbourne.

Au milieu de l’état d’esprit mélancolique, la championne de Roland Garros 2017 Jelena Ostapenko a décidé de poursuivre son travail sans interruption. En conséquence, elle s’est envolée pour l’Australie pour le premier tournoi du Grand Chelem de l’année.

Être sur le court de tennis et autour de différentes personnes garderait certainement son esprit préoccupé et libérerait sa misère. Le tennis gardera Ostapenko loin des lamentations et se concentrera sur ce que son père a toujours voulu qu’elle réalise.

“J’ai décidé de jouer (l’Open d’Australie) parce que je serai occupée avec quelque chose”, a-t-elle déclaré. «Si je reste à la maison, je pense que ça va me pousser encore plus et ce sera encore plus dur pour moi. J’essayais juste d’être dans le moment présent, de ne penser à rien d’autre. »

“Juste, je suis sur le terrain, je joue un match, et c’est tout. En général, je pense que j’ai très bien joué et j’étais juste en ce moment. Je n’étais que sur le terrain et j’essayais d’être là autant que possible », a ajouté le numéro 45 mondial Ostapenko.

«C’est une très mauvaise chose qui peut arriver» – Jelena Ostapenko

Il y a quelques mois, les professionnels de la WTA, Amanda Anisimova, 18 ans, et Aryna Sabalenka, 21 ans, ont perdu leur père. Jelena Ostapenko était au courant de leurs tragédies personnelles. C’est l’un des moments les plus dévastateurs où un cher s’en va tout d’un coup.

«Nous avons en fait discuté avec Aryna Sabalenka à ce sujet, elle a également partagé quelques moments avec moi. Cela lui est juste arrivé un peu plus tôt », a déclaré Ostapenko. “Je veux dire, c’est une très mauvaise chose qui peut arriver, surtout quand vous ne vous y attendez pas. Lorsque vous vous y attendez et que vous savez que la personne n’est pas en bonne santé ou quelque chose, c’est autre chose – vous le savez. “

Le père de Jelena Ostapenko l’a conduite à l’aéroport pour son vol vers Auckland. Sur le chemin, il a dit “qu’il avait voulu la voir gagner à nouveau comme elle l’avait fait à Paris il y a trois ans”.

Jeudi, la Margaret Court Arena attend son match de deuxième tour à l’Open d’Australie 2020 contre la Suisse Belinda Bencic.