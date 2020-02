“J’encourage Serena” – Sofia Kenin

Le tour de qualification de la Fed Cup entre les États-Unis et la Lettonie s’est déroulé jusqu’au bout. En fin de compte, ce sont les Américains qui ont remporté le doublé décisif pour remporter la manche. Lors de la conférence de presse d’après-match, Sofia Kenin a parlé d’encourager Williams.

L’équipe américaine semblait très à l’aise avec une avance de 2-0 contre la Lettonie le premier jour. Tout ce dont ils avaient besoin, c’était d’une nouvelle victoire et la manche était terminée. Mais la Lettonie a fait un combat acharné pour se maintenir à égalité.

Après avoir pris les devants 2-0, les Américains ont perdu les deux matches suivants pour permettre à Lativa de monter de niveau à 2-2.

Kenin et Serena Williams ont respectivement remporté leurs premiers matchs en simple contre Anastasija Sevastova et Jelena Ostapenko, pour donner aux États-Unis une avance de 2-0. Dans les deux caoutchoucs simples suivants, c’était l’inverse. Ostapenko et Sevastova ont battu Kenin et Williams pour égaliser le concours à 2-2.

Sofia Kenin applaudit Williams

À l’inverse des deux premiers matchs en simple, Kenin a affronté Ostapenko, tandis que Williams a affronté Sevastova. Kenin a perdu le troisième caoutchouc en simple contre Ostapenko 3-6, 6-2, 2-6.

Maintenant, tout se résumait au match en simple de Serena contre Sevastova. La gagnante du Major à 23 reprises était la grande favorite, comme elle l’est presque toujours. Mais Sevastova était à la hauteur de l’énorme défi d’infliger une première défaite à Williams en 15 matches de Fed Cup.

Le Letton a remporté le premier set lors d’un tie-break (7-5) après un match très serré et Williams a riposté en remportant le deuxième set 6-3. Tout se résumait au troisième et dernier set. Sofia Kenin, sur le banc, savait qu’elle devrait se soumettre et jouer le match décisif en double si Serena perdait le set final.

Naturellement, elle était un peu nerveuse en regardant Serena.

«J’encourageais Serena très fort. J’allais à fond. Je n’ai jamais été nerveux à regarder qui que ce soit, alors j’étais vraiment nerveux pour toi. »

Williams a perdu le set final dans un autre tie-break (7-4) pour amener les Play-0ffs à la finale. Kenin était plus qu’heureuse de sortir sur le terrain et de se battre pour son pays.

Matthek-Sands et Kenin mènent les États-Unis à travers

«Eh bien, j’étais impatient de voir les doubles. Je savais que c’était une excellente occasion de représenter mon pays, en particulier avec Bethanie. Nous avons de bons moments ensemble, donc je savais que ça allait être un match difficile. Mais j’étais prêt à me battre et à tout laisser de côté. »

Donc, tout se résumait au dernier caoutchouc. Un match de double entre les deux pays. Kenin a fait équipe avec Bethanie Mattek-Sands pour jouer la paire lettone d’Ostapenko et Sevastova. Les Américains ont gagné 6-4, 6-0 pour remporter le tour de qualification.

«Ouais, j’étais juste super heureux, super excité. C’est pourquoi nous jouons. Et des moments comme ceux-ci et ces moments dont vous vous souviendrez pour toujours. “

Avec cette victoire sur la Lettonie, les États-Unis ont réservé leur place en finale de la Fed Cup, qui se déroulera en Hongrie en avril.